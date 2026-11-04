Federacija BiH se zadužuje do 40 miliona KM

Federacija Bosne i Hercegovine će 10. novembra putem aukcije na Sarajevskoj berzi (SASE) ponuditi trezorske zapise u ukupnoj vrijednosti 40 miliona KM. Riječ je o kratkoročnom zaduženju s rokom dospijeća od šest mjeseci.

Prema javnom pozivu objavljenom na Sarajevskoj berzi, emitent je FBiH, a ponudiće 4.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM. Kupovni nalozi primaju se 10. novembra od 9 do 10 sati. Kupci novac uplaćuju dan kasnije, a Federacija dug vraća 12. maja 2027. godine, nakon 182 dana.

Rezultati aukcije biće objavljeni istog dana do 16 sati na stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevske berze. Tek tada će biti poznato za koliko se Federacija stvarno zadužila i po kojoj kamati. Ako ponude ne pokriju cijeli iznos, zaduženje će biti manje od planiranog. Banka depozitar je Unikredit.

Šta su trezorski zapisi

Trezorski zapisi su kratkoročne dužničke hartije od vrijednosti kojima se vlada zadužuje na rok do godinu dana. Kupac vladi danas posudi novac, a ona mu ga vrati na dan dospijeća.

Za razliku od kredita, kamata se ne plaća u ratama. Zapisi se prodaju po diskontnoj cijeni, odnosno ispod nominalne vrijednosti. Kupac, primjera radi, za zapis od 10.000 KM plati nešto manje, a za šest mjeseci dobije punih 10.000 KM. Ta razlika je njegova zarada, odnosno kamata koju plaća Federacija.

Aukcija se održava metodom višestrukih cijena. To znači da svaki kupac čija je ponuda prihvaćena plaća cijenu koju je sam ponudio, a ne jednu zajedničku cijenu za sve.

Vlade trezorske zapise najčešće koriste da premoste privremeni manjak novca u budžetu, kad rashodi dospijevaju prije nego što stignu prihodi, ili da vrate ranije emitovane zapise koji dospijevaju na naplatu.

(Kliks)