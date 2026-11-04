Još jedan napad na pravoslavno groblje u FBiH

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Na pravoslavnom groblju Gradina u selu Lozna, opština Banovići, isječena je nadstrešnica koju su napravili Srbi koji su izbjegli iz ovog sela kako bi se imali gdje okupljati za zadušnice i seosku slavu, saopšteno je iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Ponovni napad na srpsko pravoslavno groblje dogodio se prije nekoliko dana, navedeno je u saopštenju Odbora. Republika Srpska Novi talas sukoba u SDS-u: "Problem se ne može rješavati lijepim riječima" Selo Lozna je, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, imalo 1.018 stanovnika srpske nacionalnosti. Prema podacima sa zvaničnog popista stanovništa iz 2013. godine, u selu Lozna popisano je nula Srba. (Srna)

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