Logo

Još jedan napad na pravoslavno groblje u FBiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 17:17

Komentari:

3
На православном гробљу Градина у селу Лозна, општина Бановићи, исјечена је надстрешница коју су направили Срби који су избјегли из овог села како би се имали гдје окупљати за задушнице и сеоску славу.
Foto: Srna

Na pravoslavnom groblju Gradina u selu Lozna, opština Banovići, isječena je nadstrešnica koju su napravili Srbi koji su izbjegli iz ovog sela kako bi se imali gdje okupljati za zadušnice i seosku slavu, saopšteno je iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Ponovni napad na srpsko pravoslavno groblje dogodio se prije nekoliko dana, navedeno je u saopštenju Odbora.

СДС

Republika Srpska

Novi talas sukoba u SDS-u: "Problem se ne može rješavati lijepim riječima"

Selo Lozna je, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, imalo 1.018 stanovnika srpske nacionalnosti.

Prema podacima sa zvaničnog popista stanovništa iz 2013. godine, u selu Lozna popisano je nula Srba.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Groblje

pravoslavno groblje

FBiH

Komentari (3)

Pročitajte više

Руски Предсједник Владимир Путин уручио Медаљу Пушкина министру Драги Мастиловићу

Republika Srpska

Putin uručio Medalju Puškina ministru Dragi Mastiloviću

3 h

10
У полицијској акцији "Демиџ" на подручју Бањалуке пронађено је тринаест килограма дроге, а 17 особа је ухапшено, док се за још три интензивно трага.

Hronika

Akcija "Demidž": Ovo su imena svih uhapšenih u Banjaluci

4 h

3
У полицијској акцији "Демиџ" на подручју Бањалуке пронађено је тринаест килограма дроге, а 17 особа је ухапшено, док се за још три интензивно трага.

Hronika

Oduzeto oko 13 kilograma droge: Pogledajte snimak hapšenja u akciji "Demidž"

4 h

0
Ужас у хотелу: Дијете пронађено мртво, мајка лежала повријеђена поред њега

Svijet

Užas u hotelu: Dijete pronađeno mrtvo, majka ležala povrijeđena pored njega

4 h

0

Više iz rubrike

ЦИК БиХ издала упутства за чланове органа власти изабране на општим изборима

BiH

CIK BiH izdala uputstva za članove organa vlasti izabrane na opštim izborima

4 h

0
Федерација БиХ се задужује до 40 милиона КМ

BiH

Federacija BiH se zadužuje do 40 miliona KM

7 h

0
Рамо Исак остаје министар, замрзнуо мандат

BiH

Ramo Isak ostaje ministar, zamrznuo mandat

7 h

0
Необичан призор забиљежен је јутрос у ријеци Миљацки у Сарајеву, гдје су на испусту у близини Цареве џамије примијећене веће количине материје које су завршиле у ријечном току.

BiH

Miljacka sve više zagađena: Ispod mosta zabilježen zabrinjavajući prizor

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima