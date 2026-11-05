Košarac: Konaković izborni debakl i političku nemoć prikriva galamom

Elmedin Konaković se trudi da vlastitu političku nemoć prikrije galamom, a izborni debakl pričom o izbacivanju SNSD-a iz vlasti na nivou BiH, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je rekao da je Konaković posljednji koji bi bilo kome trebalo da drži lekcije o demokratiji, izbornom legitimitetu i formiranju vlasti.

"Političar koji je na vlast došao zahvaljujući intervenciji okupatora /Kristijana/ Šmita na Ustav FBiH i na krilima podrške notornog /Majkla/ Marfija, danas bi da određuje ko ima pravo da učestvuje u vlasti!? Vrhunac političkog licemerja!", istakao je Košarac.

On je ukazao da je posebno problematično što Konaković nastavlja da zagovara prekrajanje izborne volje srpskog naroda i uklanjanje političkih predstavnika koji imaju podršku građana Republike Srpske.

"Njegov problem nije samo apsolutna pobjeda predsjednika Milorada Dodika i SNSD-a, već i to što nikako ne može da prihvati da Srpska ima svoje institucije, svoj politički legitimitet i pravo da odlučuje ko će je predstavljati u zajedničkim institucijama", istakao je Košarac.

Košarac je poručio da o tome sigurno neće odlučivati ni Konaković, niti njegovi pozivi Zagrebu i Briselu.

"Evidentno je da Konaković izbjegava da prihvati poruku koju su mu građani FBiH poslali 4. oktobra, pa nastavlja da sanjari o novoj većini mimo izborne volje srpskog naroda, te da svoje fantazije predstavlja kao političku realnost. Tipično za vječitog prodavača magle", naveo je Košarac.

Košarac je naglasio da Republiku Srpsku ne zanimaju Konakovićeve maštarije i da apsolutno ništa ne znače njegovi politički ultimatumi.

"O formiranju vlasti na nivou BiH odlučivaće Milorad Dodik i SNSD. To je politička realnost, ma koliko to Konakoviću teško palo", poručio je Košarac.