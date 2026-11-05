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Počinje isplata penzija u FBiH

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05.11.2026 08:46

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Новац
Foto: ATV

U Federaciji BiH danas je počela isplata penzija za oktobar za 474.304 korisnika.

Iz Zavoda za penziono i invalidsko osiguranje FBiH naveli su da će za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine najniža penzija iznositi 692 KM, zagarantovana 826 KM, a najviša 3.461 KM.

Osnovica za obračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara iznosi 752 KM, a na osnovu toga najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 451 KM.

Najniža invalidska penzija u oktobru je 677 KM, koliko i najniža porodična penzija.

Za isplatu je potrebno oko 374,8 miliona KM.

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Tagovi :

FBiH

Penzioneri

penzije

Isplata penzija

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