Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EP BiH) je kompanijama poslala nove ugovore na potpisivanje prema kojima bi industrijska električna energija 2027. godine trebala poskupjeti 29 odsto.

Kompanije imaju rok od 15 dana da potpišu ugovore i potpisane ugovore pošalju Elektroprivredi, saznaje Kliks.

Poslodavci, nezadovoljni ponuđenim ugovorom, preko Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca FBiH namjeravaju pregovarati s entitetskom vladom, koja je većinski vlasnik EP BiH, o ovom pitanju. Eventualni rast cijene industrijske struje značio bi značajan rast njihovih poslovnih troškova.

Šta je industrijska struja

Industrijska struja je električna energija koju elektroprivreda prodaje privrednim kupcima. Cijene za domaćinstva u javnom snabdijevanju odobrava Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK). Kompanije se, za razliku od njih, snabdijevaju na tržištu i cijenu dogovaraju ugovorom sa snabd‌jevačem.

Krug firmi na tržišnom snabdijevanju proširen je 2025. godine izmjenama Zakona o električnoj energiji FBiH. Kako je tada pojasnila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, pravo na javnu uslugu izgubili su kupci s više od 50 zaposlenih, s godišnjim prihodom većim od osam miliona KM ili s potrošnjom većom od 50.000 kilovat-sati (kWh) u prethodnoj godini.

Kako se poskupljenje prenosi na građane

Građani skuplju industrijsku struju ne plaćaju direktno, ali je osjete kroz cijene proizvoda i usluga. Kada poraste trošak energije, firme ga u pravilu ugrađuju u cijenu robe.

Bivši predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je i pri poskupljenju za 2024. godinu upozorio da će se ono, kao i ranije, preliti na građane. Nakon većih računa za struju u januaru 2025. dio ugostitelja je gostima najavio skuplje usluge od marta.

Poslodavci upozoravaju i na drugu posljedicu. Firmama koje izvoze skuplja energija smanjuje konkurentnost, a to može ugroziti proizvodnju i radna mjesta.

Koliko je struja za privredu rasla prethodnih godina

Cijena struje za privredu u FBiH raste svake godine od energetske krize. Krajem 2021. godine EP BiH je dijelu industrijskih kupaca ponudila i do 350 odsto skuplju struju. Nakon toga je Parlament FBiH izmijenio Zakon o električnoj energiji, a Vlada FBiH je rast cijene za 2022. ograničila na najviše 20 odsto.

Isto ograničenje Vlada je uvela i za 2023. i 2024. godinu, pa su cijene za privredu u ta tri perioda rasle po 20 odsto. Vlada je u obrazloženju odluke za 2024. navela da bi bez ograničenja više od 96 posto kupaca imalo povećanje veće od 60 odsto.

Za 2025. godinu EP BiH je povećanje za dugogodišnje kupce na tržišnom snabdijevanju ograničila na najviše 10 odsto u odnosu na 2024. Firme koje su tada prvi put prešle s javnog na tržišno snabdijevanje imale su znatno veća povećanja.

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, srednje veliki poslovni korisnici u prvoj polovini 2026. godine plaćali su struju 7,7 posto skuplje nego godinu ranije. To su firme koje godišnje troše između 500 i 2.000 megavat-sati (mWh), a prosječna cijena bila je 23,19 KM za 100 kWh bez PDV-a.

Republika Srpska dosta jeftinija

Iako su najavljena poskupljenja industrijske struje i u Republici Srpskoj, trenutna razlika između Srpske i FBiH je velika. Struja je trenutno u FBiH skuplja za 28 odsto nego u Republici Srpskoj.

Tokom 2026. godine cijena u Republici Srpskoj je iznosila 75 evra po megavat času, dok je u FBiH ta cijena iznosila 96 evra. Pretvoreno u KM, u FBiH je cijena veća za više od 40 KM.

Prema planu poslovanja Elektroprivrede BiH, u zavisnosti od kategorije potrošača, cijena bi trebalo da prelazi 200 KM.