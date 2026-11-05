U izvještaju Evropske komisije Srpska spomenuta čak 77 puta, Milorad Dodik četiri

Političari nisu uradili gotovo ništa, to proizilazi iz najgoreg izvještaja koji je BiH dobila od Evropske Unije.

Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2026. godinu, objavljen 4. novembra, ocjenjuje da se zemlja sve više udaljava od evropskog puta i da je iza nje praktično "izgubljena godina" u pogledu stvarnog napretka. Republika Srpska je spomenuta ukupno 77 puta na 111 stranica dokumenta. Zaključak - ništa dobro.

BiH se sve više udaljava od evropskog puta. Napretka nema u pravosuđu, slobodi medija i ekonomiji, borbi protiv korupcije, stoji u izvještaju Evropske komisije za BiH. Nije imenovan glavni pregovarač sa Evropskom unijom, niti su usvojeni zakoni o VSTS-u i Sudu BiH. Ovo je još jedna izguljena godina, poručuje Luiđi Soreka.

"U ovom trenutku potrebno je snažno političko opredjeljenje domaćih političara. Gotova su ona vremena nametanja bilo kakvih političkih agendi od strane međunarodnih faktora. Mi smo tu, ostajemo u zemlji da pomognemo, ali potrebna je promjena pristupa od strane domaćih vlasti", rekao je Luiđi Soreka, šef Delegacije Evropske unije u BiH.

U izvještaju stoji i da je Parlamentarna skupština u period od 1. septembra 2025. do 1. septembra ove godine usvojila samo 12 zakona, a od toga pet po hitnom postupku. Budžet institucija u prošloj godini usvojen je tek u novembru, a u ovoj godini u julu. Nova vlast imaće mnogo posla, ali teško je za očekivati da će političari u oba entiteta približiti stavove.

"Jedna od stvari koja meni najviše smeta je činjenica da po pitanju reforme javne uprave nismo uradili ništa. Mi imamo Državni ured koordinatora za reformu, taj Ured ima višemilionski proračun, ali ne mogu da primjetim da je javna uprava, barem na nivou institucija BiH učinila išta", kaže Mia Karamehić Abazović, član Zajedničke komisije za evropske integracije.

Evropskoj komisiji zasmetalo je i prisustvo političara iz Republike Srpske sahrani Ratka Mladića. Republiku Srpsku spomenuli su čak 77 puta, Milorada Dodika četiri puta, dok lidere ostalih stranaka uopšte nisu spominjali. Nisu primjetili ni da se političari u Federaciji deklarativno zalažu za evropski put, dok istovremeno priželjkuju ostanak OHR-a, što je nespojivo.

"Zaista je čudno da pričate o evropskom putu, a ništa ne činite da ovo bude zemlja u kojoj domaće strukture rade svoj posao, bez bilo kakvog stranog nametanja. Ako hoćemo da budemo potpuno individualni u donošenju naših odluka, onda moramo biti svjesni da je vrijeme da domaće institucije preuzmu potpunu odgovornost i da prestanu tražiti izgovore za nečinjenje i za nerad", rekao je Branislav Borenović, član Zajedničke komisije za evropske integracije.

"Prećutali su informaciju da je visoki predstavnik ili čovjek koji se predstavlja kao visoki predstavnik usvojio zakon i da je, na neki način, preuzeo odgovornost Parlamenta, prećutali su činjenicu da su partneri iz Federacije zaustavili evropski put, jer nisu htjeli imenovati glavnog pregovarača, prećutali su činjenicu da partneri iz Federacije nisu htjeli da se usvoji Zakon o VSTS-u i o Sudu BiH", ističe Miroslav Vujičić, član Zajedničke komisije za evropske integracije.

U Evropskoj komisiji pozitivno su ocijenili usvajanje zakona o patentima, žigu i poslovnoj tajni. Svidjela im se i prva presuda za negiranje genocida, ali i ona koja se odnosi na diskriminaciju LGBT populacije. Nisu, zato, oduševljeni dobrim vezama Srpske i Srbije i time što je, kako i sami kažu Milorad Dodik u Srbiji dočekivan na visokom nivou.