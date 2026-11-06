Rusi prave svemirski jogurt: Deset puta više korisnih bakterija

Za kosmonaute na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS) biće napravljen „suvi jogurt“ u okviru sporazuma o saradnji između „Roskosmosa“ i kompanije „Logika moloka“, saopštila je ruska državna korporacija.

„Specijalno za posade koje rade u orbiti biće razvijen 'suvi jogurt', koji će zahvaljujući posebno osmišljenoj tehnologiji sušenja zadržati sva svoja funkcionalna svojstva“, navodi se u saopštenju objavljenom na kanalu „Roskosmosa“ na platformi Maks.

U „Roskosmosu“ su istakli da „suvi jogurt“ neće zahtjevati transport u rashladnim uslovima i da će, osim u svemiru, biti koristan i tokom ekspedicija na Arktiku, na ostrvima i u drugim teško dostupnim područjima.

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„Suvi jogurt će sadržati deset puta više probiotičkih bifidobakterija nego običan jogurt. Takođe će biti obogaćen vitaminima D, E i vitaminima B grupe, kalcijumom i proteinima“, navodi se u saopštenju.

Ranije je objavljeno da su generalni direktor „Roskosmosa“ Dmitrij Bakanov i predsednik Upravnog odbora kompanije „Logika moloka“ Ruslan Alisultanov potpisali sporazum o saradnji, prenosi Sputnik.