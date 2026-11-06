Kina lansirala tri satelita za naučna istraživanja

Kina je uspješno lansirala tri satelita za daljinska naučna istraživanja iz serije "Jaogan", saopštila je Kineska korporacija za vazduhoplovnu nauku i tehnologiju.

"Raketa-nosač `Dugi marš dva ce` lansirana je 5. novembra u 23.58 časova iz centra za lansiranje satelita Sičang", navodi se u saopštenju.

Sateliti su uspješno ušli u predviđenu orbitu, a biće korišteni za naučne eksperimente i istraživanje elektromagnetnog okruženja, prenosi Srna.

Ovo je 675. misija serije raketa-nosača "Dugi marš".