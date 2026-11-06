Kina lansirala tri satelita za naučna istraživanja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kina je uspješno lansirala tri satelita za daljinska naučna istraživanja iz serije "Jaogan", saopštila je Kineska korporacija za vazduhoplovnu nauku i tehnologiju.
"Raketa-nosač `Dugi marš dva ce` lansirana je 5. novembra u 23.58 časova iz centra za lansiranje satelita Sičang", navodi se u saopštenju.
Sateliti su uspješno ušli u predviđenu orbitu, a biće korišteni za naučne eksperimente i istraživanje elektromagnetnog okruženja, prenosi Srna.
Ovo je 675. misija serije raketa-nosača "Dugi marš".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
2 d0
BiH
3 d7
Ekonomija
4 d0
Region
5 d0
Nauka i tehnologija
2 h0
Nauka i tehnologija
3 h0
Nauka i tehnologija
23 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu