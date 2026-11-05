Na Marsu otkriveni tragovi moguće vulkanske aktivnosti

Ispod površine Marsa mogla bi se nalaziti neaktivna magmatska komora, prema novom istraživanju objavljenom u naučnom časopisu „Science Advances“. Rezultati ukazuju na to da Mars, barem u geološkom smislu, nije potpuno neaktivan u svojoj unutrašnjosti.

„Naši nalazi ukazuju na to da je Mars zadržao dovoljno unutrašnje toplote da podrži vulkansku aktivnost donedavno, a možda je i danas podržava“, rekao je Danijel Mege iz Poljske akademije nauka.

Neobičan gas otkriven u atmosferi Marsa

Još 2021. godine, svemirska letjelica uključena u tadašnji evropsko-ruski istraživački projekat EgzoMars otkrila je hlorovodonik u atmosferi Crvene planete. Prema Evropskoj svemirskoj agenciji (ESA), ovaj gas se često pojavljuje na Zemlji kada gasovi izlaze iz magmatskih otvora.

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Naučnici su kasnije otkrili dodatne količine hlorovodonika na Marsu, u neobično vrijeme i na neočekivanom mjestu. Količina ovog gasa u marsovskoj atmosferi varira u zavisnosti od godišnjeg doba.

Pukotine kroz koje bi gasovi iz magme mogli da izlaze

Svemirska letjelica je otkrila pukotine u regionu Alba Mons na Marsu, od kojih su neke dugačke nekoliko stotina metara. Naučnici sumnjaju da bi gasovi iz magme ispod površine planete mogli da izlaze kroz njih. Prema podacima Evropske svemirske agencije (ESA), Mars je dom najvećih vulkana u Sunčevom sistemu, ali još nije jasno koliko su aktivni.

Zemljotresi su takođe zabilježeni na Crvenoj planeti, što takođe ukazuje na mogućnost vulkanske aktivnosti. Međutim, do sada tamo nisu primjećene vulkanske erupcije niti novi tokovi lave. Mež ističe da su pukotine zanimljive i zbog mogućnosti postojanja života ispod površine Marsa, prenosi indeks.

„Ako su hidrotermalni sistemi aktivni, oni bi mogli da sadrže sastojke i energiju potrebne za napredovanje mikroorganizama, a istovremeno ih štite od neprijateljskog i promenljivog okruženja iznad površine“, rekao je on.