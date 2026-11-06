Gužva pred CIK-om zbog ''zamrzavanja'' mandata

Gužva pred Centralnom izbornom komisijom. S istim namjerom su ovdje ministar inostranih poslova BiH i ministar saobraćaja Republike Srpske - da zamrznu mandat.

Po prvi put je omogućeno izabranim predstavnicima da to učine.

"Prihvatiću mandat, staviću u mirovanje mandat, sve do izbora novog Savjeta ministara, nadam se da će to biti što prije, da će izborni pobjednici čim prije formirati vlast, preuzeti odgovornost i ispuniti predizborna obećanja. Dakle, tu sam u CIK-u da predam potvrdu, izjavu o prihvatanju mandata i zatim za mirovanje mandata do izbora novog ministra vanjskih poslova", rekao nam je Konaković.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović za ATV takođe kaže da će "zamrznuti" ministarski mandat.

"Dok je mandat ove vlade, ostajem ministar. A nakon izbora nove Vlade ćemo vidjeti šta će se dešavati, da li ću ostati u poslaničkim klupama, odnosno da li ću se tamo vratiti ili ću ostati negdje u izvršnoj vlasti, to ostaje da se vidi", kaže Stevanović.

Postavlja se pitanje da li će svi imati pravo da zamrznu mandat, poput Mirne Savić Banjac koja mandat zamrzava zbog obnašanja funkcije gradskog menadžera u Banjaluci.

"Ja sam prihvatila mandat i zatražila da mi se mandat stavi u stanje mirovanja, u status mirovanja. Da li će to da bude potvrđeno od strane CIK-a ili ne, ja ne znam, ali evo to su koraci koje sam ja uradila", kaže Savić-Banjac.

Na pitanje ukoliko joj ne bude dozvoljeno da stavi u status mirovanja mandat, kako će postupiti, izabrati između gradskog menadžera ili narodnog poslanika, ona odgovara:

"Dogovorićemo se na organima stranke koji će to biti korak koji je najbolji za širu sliku našeg pokreta".

Inače, zamrzavanje mandata na dnevni red je stavljeno tokom neumskih pregovora i po prvi put se ovaj institut koristi. Sad se postavlja pitanje da li će nastati određeni problemi upravo zbog primjene ovih odredbi zakona.

"Da li će biti nekih problema? Biće. Mislim da vaše pitanje u stvari implicira šta će se dešavati sa ovim gornjim domovima, domovima naroda — Dom naroda u Federaciji, Vijeće naroda Republike Srpske, Dom naroda u Parlamentarnoj skupštini — kada dođe do pomjeranja osoba koje su stavile svoj mandat u stanje mirovanja. O tom potom", kaže Suad Arnautović, član CIK BiH.

Izmjene Izbornog zakona koje su išle u ovom smjeru nametnuo je Kristijan Šmit, a izabrani predstavnici, osim što imaju mogućnost da zamrznu mandat, imaju mogućnost i da ga prihvate ili odbiju.