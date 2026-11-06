Malo je vjerovatno da će Ukrajina povratiti teritorije koje je izgubila kao rezultat sukoba sa Rusijom, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

"Možemo se samo nadati da će se ovaj rat završiti, iako je malo vjerovatno da će Ukrajina moći da povrati sve svoje teritorije", rekao je za medije.

Zvaničnik je takođe napomenuo da se takvi sukobi uvijek završavaju mirovnim sporazumom, koji često podrazumijeva kompromis.

Volodimir Zelenski je 21. oktobra objavio da je saglasan da sklopi sporazum sa Moskvom koji bi podrazumijevao da sve ostane zamrznuto "kako je sada" i da 75 procenata ili više teritorije zemlje ostane Ukrajini.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin komentarisao je njegovu izjavu o spremnosti da ustupi teritorije, napominjući da to nisu ukrajinske zemlje, već istorijske ruske.

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Šef države je više puta izjavio da se Moskva zalaže isključivo za dugoročno rješenje bez ikakvih privremenih prekida vatre. Postizanje takvog rješenja moguće je samo nakon rešavanja osnovnih uzroka sukoba. To uključuje pretnje po nacionalnu bezbjednost koje proizilaze iz širenja NATO-a i ugnjetavanja ruskog govornog područja u Ukrajini.

(sputniknews.com)