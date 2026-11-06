Mladić (18) i djevojčica (7) poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći

Teška saobraćajna nesreća međugradskog autobusa dogodila se u petak oko 7:30 sati u mjestu Lent, u francuskom departmanu Ain. Autobus koji je saobraćao na relaciji Lion – Bourg-en-Bresse izletio je s ceste, završio u jarku i udario u stablo.

U nesreći su poginule dvije osobe, sedmogodišnja djevojčica i 18-godišnji mladić.

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Prema posljednjim informacijama, tri osobe zadobile su teške povrede i odmah su helikopterima i vozilima hitne pomoći prevezene u bolnicu u Lionu, dok je dvadesetak putnika lakše povrijeđeno. U autobusu se u trenutku nesreće nalazilo 49 osoba, među kojima i petnaestak školske djece, koja su uglavnom bila među povrijeđenima.

Ministar saobraćaja Filipe Tabarot stigao je na mjesto nesreće i potvrdio da uzrok još nije poznat. Kako je naveo, vozač je ranije više puta kontrolisan, uključujući i testiranja na prisustvo droge, a posljednja kontrola obavljena je prije tri sedmice. Ipak, nakon nesreće još nije testiran niti ispitan jer je i sam zadobio teške povrede i nalazi se na liječenju.

Tabarot je istakao i da je autobus prije nesreće prošao sve tehničke preglede te da je bio u veoma dobrom stanju. Povrijeđen je i drugi član posade, s kojim nadležni još nisu uspjeli obaviti razgovor.

Načelnik mjesta Lent Ives Kristin izjavio je za francuske medije da okolnosti nesreće još nisu jasne.

"Ne razumijemo zašto je autobus napustio svoju traku i završio u suprotnom jarku. Nažalost, tamo se nalazilo stablo, zbog kojeg su posljedice nesreće bile tako tragične", rekao je Kristin, opisujući događaj kao veliku tragediju.

Na mjestu nesreće pokrenuta je opsežna akcija spašavanja. U intervenciji učestvuje oko 100 vatrogasaca s 58 vozila, 50 pripadnika žandarmerije, četiri helikoptera, dronovi i osam mobilnih ekipa hitne pomoći.

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Prefektura je aktivirala krizni centar radi koordinacije svih službi, a pokrenut je i opštinski plan zaštite i spašavanja. Za porodice poginulih i povrijeđenih organizovana je psihološka pomoć, dok će biti osigurana i podrška djeci koja su preživjela nesreću.

Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju utvrditi šta je dovelo do toga da autobus iznenada napusti cestu i izazove tragediju u kojoj su izgubljena dva mlada života.

(RadioSarajevo)