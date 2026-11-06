Radovan saznao da mu supruga ima ljubavnika, otišao mu na kućni prag i ubio ga

Apelacioni sud u Beogradu, koji je razmatrao presudu kojom je bio osuđen na 20 godina, doneo je odluku da mu umanji kaznu.

Srbija Bogoljub Karić hitno primljen u bolnicu

"Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilno kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog cijenio njegovu neosuđivanost, porodične prilike, činjenicu da je oženjen i otac dvoje djece, dok je kao otežavajuće okolnosti cijenio upornost koju je okrivljeni ispoljio prilikom izvršenja krivičnog djela teškog ubistva, koje se sastoji u tome, što je, nakon ispaljenja 3 metka u stomak oštećenog, onemogućio suprugu i kćerku oštećenog da mu pomognu, uperivši u njih pištolj uz prijetnju da će ih ubiti. Nakon toga je oštećenog koji nije bio sposoban da pruži bilo kakav otpor, više puta udario drškom pištolja u glavu", navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Kako se dodaje, drugostepeni sud je kao otežavajuću okolnost cijenio i to što se poslije izvršenog zločina, kao ni tokom postupka, Stojanović nije kajao, niti pokazao empatiju prema ubijenom.

Svijet U Francuskoj tokom protesta privedeno više od 640 ljudi

"Međutim, imajući na umu visinu zaprijećene kazne za krivično djelo teško ubistvo, kao i sve navedene olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, Apelacioni sud nalazi da se osnovano uloženim žalbama ukazuje da je za krivično djelo teško ubistvo kazna previsoko odmjerena, pa je Apelacioni sud preinačio prvostepenu presudu i okrivljenog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina nalazeći da je ista u svemu srazmjerna težini izvršenih krivičnih djela i ličnosti okrivljenog kao izvršioca, te će se na ovaj način u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja", saopšteni su razlozi zbog kojih je kazna smanjena za pet godina.

Radovan Stojanović podsjetimo, osuđen je zbog toga što je kobnog dana, svojim automobilom iz Novog Sada otišao do porodične kuće Milovana Marinkovića u Osečini. U dvorištu je zatekao njegovu suprugu, koja ga je uvela u suteren kuće, jer je tražio da razgovara sa Milovanom, prenosi "Kurir".

BiH Gužva pred CIK-om zbog ''zamrzavanja'' mandata

"Okrivljeni i oštećeni su nasamo razgovarali o emotivnoj vezi supruge okrivljenog sa oštećenim, da bi nakon kraćeg vremena došlo do verbalne rasprave i prepirke, pa je okrivljeni Radovan, vođen željom za osvetom, usljed ljubomore i doživljaja narcističkih povreda sopstvene ličnosti i sopstvene porodice, koju je nekritički idealizovao, izvadio pištolj, koji je zajedno sa 35 metka neovlašćeno nosio, prišao oštećenom i iz pištolja ispalio više hitaca u predio stomaka, a nakon toga mu zadao više udaraca rukohvatom pištolja u glavu", navodi se u prvostepenoj presudi.

Kako je "Kurir" ranije pisao, Radovan Stojanović, inače profesor matematike i bankar iz Novog Sada, navodno je u telefonu supruge, inače tada doktorke, pronašao poruke koje joj je slao Marinković i tada mu je "pukao film zbog ljubomore".