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Srbija hitno digla lovce: Presretnut avion

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АТВ редакција
06.11.2026 15:50

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Srbija hitno digla lovce: Presretnut avion
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Borbeni avioni vojske Srbije presreli su putnički avion Viz Era zbog dojave da se u njemu nalazi bomba, prilikom čega su probili zvučni zid na području Šumadije.

Ministarstvo odbrane Srbije obavještava javnost da su snažni zvuci nalik detonacijama koji su danas oko 10.30 časova uznemirili građane Šumadije posljedica probijanja zvučnog zida od strane para aviona Vojske Srbije koji su podignuti radi presretanja aviona u kome se, prema dojavi, nalazila eksplozivna naprava.

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Riječ je o putničkom avionu kompanije "Viz er" koji je letio na relaciji Brisel–Sofija. Snage lovačke avijacije Vojske Srbije angažovane su po prijemu obavještenja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), a u najvišem stepenu pripravnosti bio je i dio jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, kao i snage za traganje i spasavanje.

Nakon presretanja putničkog aviona, njegove vizuelne identifikacije i praćenja do granice sa Republikom Bugarskom, avioni Vojske Srbije vratili su se na matični aerodrom u Batajnici.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izražavaju žaljenje zbog uznemiravanja građana, ali ukazuju da je u ovakvim situacijama neophodno da avioni što prije izvrše presretanje.

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Tagovi :

Vojska Srbije

avion

dojava o bombi

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