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Uhapšeno 8 policajaca: Osumnjičeni da su pretukli na smrt brata optuženog za ubistvo Danke Ilić

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АТВ редакција
06.11.2026 13:00

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Foto: ATV

Osam pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapšeno je zbog sumnje da su u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru tukli, zlostavljali i mučili Dalibora Dragijevića, koji je od zadobijenih povreda preminuo 7. aprila 2024. godine.

Hapšenje su, po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu, izveli pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, uhapšeni su policijski službenici Uprave kriminalističke policije N. P., M. Lj., B. M., I. T., M. S., M. B. i Z. Đ., svi iz Beograda, kao i J. K. iz Nove Pazove.

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Oni se sumnjiče da su kao saizvršioci počinili krivično djelo teška tjelesna povreda sa smrtnim ishodom, u sticaju sa krivičnim djelom zlostavljanje i mučenje.

Prema sumnjama istražnih organa, Dragijević je bio izložen fizičkom nasilju u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru, gdje je 7. aprila 2024. godine konstatovana njegova smrt.

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Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Nišu.

Iz tužilaštva su najavili da će javnost o daljim postupcima biti obaviještena nakon saslušanja svih osumnjičenih, objavljivanjem zvaničnog saopštenja.

Dalibor Dragijević je brat Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, čiji je nestanak izazvao veliku pažnju javnosti u Srbiji i regionu.

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Braća Dragijević uhapšena su nakon nestanka djevojčice, a Dalibor je preminuo tokom boravka u policijskim prostorijama.

Postoji sumnja da su ga policijski službenici tokom ispitivanja pretukli, nanijevši mu povrede koje su dovele do smrtnog ishoda.

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Tagovi :

Dalibor Dragijević

Danka Ilić

Policija

Srbija

hapšenje

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