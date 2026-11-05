RIK objavio konačne rezultate izbora u Srbiji

Republička izborna komisija (RIK) saopštila je večeras konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji koji su održani u nedjelju 25. oktobra.

Saopštili su konačne rezultate izbore na kojim je pobijedila "Studentska lista" koja je osvojila 140 mandata, dok je lista "Ujedinjena Srbija" osvojila 103 mandata.

Glasalo je 4.441.636 birača na ukupno 8.392 biračkih mjesta. Pobijedila je "Studentska lista" sa 2.354.471 glasova i imaće 140 mandata.

Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 1.731.323 glasova i osvojila je 103 mandata,

Lista "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" je osvojila 94.766 glasova i nije osvojila nijedan mandat.

"Studentska lista - Studenti pobjeđuju" osvojila je 2.354.471 glasova i imaće 140 mandata

Izborna lista "Rasim Ljajić - Ljudski" osvojila je 20.638 glasova i jedan mandat

Izborna lista Savez vojvođanskih Mađara: dr Balint Pasztor, 35.461 glas, odnosno 2 mandata.

Izborna lista: Usame Zukorlić, Pokret za ujedinjenje, 12.440 glasova, odnosno 1 mandat.

Izborna lista: Ruska stranka, Srbija u BRICS-u, Slobodan Nikolić, 6.503 glasa, odnosno 0 mandata.

Izborna lista Autentična desnica, dr Miloš Jovanović, 39.503 glasa, 0 mandata.

Izborna lista Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, 12.570 glasova, odnosno 0 mandata.

Izborna lista SDA Čuvari Sandžaka, 12.596 glasova, odnosno 1 mandat.

Izborna lista Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije, 20.045 glasova, odnosno 0 mandata.

Izborna lista Liberalno-zelena stranka, Za slobodnu i čistiju Srbiju, 2.686 glasova, odnosno 0 mandata.

Izborna lista Biram pravdu, Biram budućnost, Koalicija snaga, prof. dr Felit Bulić, Vasilios Provelegios, Stranka budućnosti i razvoja, Građanska stranka Grka Srbije, 1.187 glasova, odnosno 0 mandata.

Izborna lista Stranka rusko-srpskog jedinstva, Rusi i Srbi braća zauvijek, 4.286 glasova, odnosno 0 mandata

(Mondo)