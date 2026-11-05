Određen pritvor majci zbog sumnje da je ubila jednogodišnju kćerku

Autor:ATV redakcija
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Viši sud u Novom Sadu danas je odredio pritvor do 30 dana majci osmumnjičenoj da je ubila jednogodišnju ćerku, kao i njenom suprugu osumnjičenom da nije pružio pomoć.
Sumnja se da je A. Š. 2. novembra pretukla na smrt ćerku rođenu 2025. godine.
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Osumnjičena A. Š. se tereti za teško ubistvo, a njen suprug T. Š. krivično djelo nepružanje pomoći.
(Srna)
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