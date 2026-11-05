Određen pritvor majci zbog sumnje da je ubila jednogodišnju kćerku

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Foto: ATV

Viši sud u Novom Sadu danas je odredio pritvor do 30 dana majci osmumnjičenoj da je ubila jednogodišnju ćerku, kao i njenom suprugu osumnjičenom da nije pružio pomoć.

Sumnja se da je A. Š. 2. novembra pretukla na smrt ćerku rođenu 2025. godine. Region Uzbuna na nebu: Hrvatska digla borbeni avion Rafal Osumnjičena A. Š. se tereti za teško ubistvo, a njen suprug T. Š. krivično djelo nepružanje pomoći. (Srna)

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