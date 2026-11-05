Logo

Određen pritvor majci zbog sumnje da je ubila jednogodišnju kćerku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
05.11.2026 18:48

Komentari:

0
Čovjek drži u rukama lisice za hapšenje.
Foto: ATV

Viši sud u Novom Sadu danas je odredio pritvor do 30 dana majci osmumnjičenoj da je ubila jednogodišnju ćerku, kao i njenom suprugu osumnjičenom da nije pružio pomoć.

Sumnja se da je A. Š. 2. novembra pretukla na smrt ćerku rođenu 2025. godine.

Авион Рафал

Region

Uzbuna na nebu: Hrvatska digla borbeni avion Rafal

Osumnjičena A. Š. se tereti za teško ubistvo, a njen suprug T. Š. krivično djelo nepružanje pomoći.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Sad

Pritvor

Ubistvo

majka ubila dijete

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Tragedija u Tesliću: Naređena obdukcija tijela stradalog radnika

1 h

0
Policija za razbijanje demonstracija privodi demonstranta tokom protesta na kojem su zatražene veće plate i pružena podrška srednjoškolskom protestnom pokretu, u Lionu, Francuska, u četvrtak, 5. novembra 2026. godine.

Svijet

Francuska: Više od 600.000 ljudi na ulicama gradova

1 h

0
Napadač iz Turske

Svijet

Masakr u Turskoj, najmanje sedam mrtvih

1 h

0
Aerodrom Banjaluka

Banja Luka

Lijepe vijesti za putnike: Dodatna četiri leta iz Banjaluke

1 h

0

Više iz rubrike

Nestao mladić na Triglavu

Srbija

Sveštenik Nikola se oglasio nakon pronalska tijela njegovog sina

2 h

0
autobus sjedišta vožnja putnici

Srbija

Gradski autobus udario muškarca: Zadobio teške povrede

2 h

0
Tužilaštvo formiralo predmete protiv direktora BIA i ministra pravde Srbije

Srbija

Tužilaštvo formiralo predmete protiv direktora BIA i ministra pravde Srbije

2 h

1
Oglasio se Nestorović o rezultatima izbora: Govorio o Vučiću i studentima

Srbija

Oglasio se Nestorović o rezultatima izbora: Govorio o Vučiću i studentima

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima