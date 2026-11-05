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Francuska: Više od 600.000 ljudi na ulicama gradova

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АТВ редакција
05.11.2026 18:25

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Policija za razbijanje demonstracija privodi demonstranta tokom protesta na kojem su zatražene veće plate i pružena podrška srednjoškolskom protestnom pokretu, u Lionu, Francuska, u četvrtak, 5. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Na protestima na ulicama francuskih gradova danas se okupilo više od 600.000 ljudi sa zahtjevom za povećanje plata i podršku studentskom pokretu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Protesti su održani u Parizu, Lionu, Marseju i drugim francuskim gradovima i većina je protekla mirno. Francuski MUP ističe da su podaci o broju okupljenih privremeni, prenosi agencija AP.

Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez rekao je da je raspoređeno 70.000 policajaca, uz podršku oklopnih vozila, dronova i helikoptera.

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Protest u Parizu protekao je mirno i privukao je veliki broj ljudi, uključujući studente, a pridružili su im se i radnici i penzioneri sa zahtjevom za povećanje plata i penzija.

Oko trećine srednjih škola je zatvoreno ili ne mogu da rade, pojedine zbog blokada učenika a druge jer su prosvjetni radnici u štrajku. U pojedinim oblastima ometen je i rad javnog saobraćaja, a danas je bio zatvoren i Ajfelov toranj.

(Srna)

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