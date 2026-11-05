Logo

Žena stradala u požaru: Bila pobjegla, ali se svojevoljno vratila u vatru

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
05.11.2026 17:36

Komentari:

0
Krupni plan intenzivnih narandžastih plamena dok drvo gori, stvarajući toplu i dinamičnu scenu.
Foto: pexels/Rahul Sapra

Gabrijela Gelio (69) poginula je tokom noći u požaru koji je izbio u njenoj kući u italijanskom mjestu Avegno, u zaleđu istočnog dijela Đenove.

Vatra je buknula oko 22.45 u porodičnoj kući u kojoj je živjela sa suprugom. Prema prvim informacijama, supružnici su u početku uspjeli da se spasu i pozovu vatrogasce.

Međutim, žena se potom vratila u kuću u pokušaju da spase svoje mačke, kojih je bilo oko 20, a sve su bile rase mejn kun i uzgajane na njihovom imanju.

Нестао младић на Триглаву

Srbija

Sveštenik Nikola se oglasio nakon pronalska tijela njegovog sina

Dok se nalazila u objektu, krov se urušio i zarobio je. Nakon završetka potrage, vatrogasci su njeno tijelo pronašli ispod ruševina.

Na mjestu požara intervenisali su vatrogasci, medicinske ekipe i policija. Istraga o uzroku požara je i dalje u toku, a jedna od mogućnosti koja se razmatra jeste da je vatru izazvao kratak spoj.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

požar

stradala žena u požaru

Vatrogasci

Komentari (0)

Pročitajte više

Gradska uprava Banjaluka je izvršni organ Grada Banjaluka koji sprovodi odluke Skupštine grada i obavlja poslove od značaja za funkcionisanje lokalne zajednice. Nadležna je za oblasti poput urbanizma, komunalnih poslova, obrazovanja, socijalne zaštite, kulture, sporta i lokalnog ekonomskog razvoja.

Banja Luka

Dodjeljuje novac, ali još se ne zna koliko: Banjaluka raspisala javni poziv

2 h

0
autobus sjedišta vožnja putnici

Srbija

Gradski autobus udario muškarca: Zadobio teške povrede

2 h

0
Tužilaštvo formiralo predmete protiv direktora BIA i ministra pravde Srbije

Srbija

Tužilaštvo formiralo predmete protiv direktora BIA i ministra pravde Srbije

2 h

1
Završena obdukcija fudbalera, otkriven uzrok smrti

Fudbal

Završena obdukcija fudbalera, otkriven uzrok smrti

3 h

0

Više iz rubrike

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Pregovori o gasnom sporazumu sa Srbijom nastaviće se nakon formiranja vlade

2 h

1
Avion je naprava za letenje čvrste konstrukcije. Sastoji se iz tijela , opreme i pogona.

Svijet

Zbog bombaških prijetnji preusmjereno slijetanje najmanje 27 aviona

3 h

0
Djevojka pala sa sedmog sprata

Svijet

Djevojka pala sa sedmog sprata pred očima momka, kamera snimila užas

3 h

0
Turska: Pet osoba pronađeno mrtvo u automobilu, blokiran dio grada

Svijet

Turska: Pet osoba pronađeno mrtvo u automobilu, blokiran dio grada

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima