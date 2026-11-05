Žena stradala u požaru: Bila pobjegla, ali se svojevoljno vratila u vatru

Autor:ATV redakcija
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Gabrijela Gelio (69) poginula je tokom noći u požaru koji je izbio u njenoj kući u italijanskom mjestu Avegno, u zaleđu istočnog dijela Đenove.
Vatra je buknula oko 22.45 u porodičnoj kući u kojoj je živjela sa suprugom. Prema prvim informacijama, supružnici su u početku uspjeli da se spasu i pozovu vatrogasce.
Međutim, žena se potom vratila u kuću u pokušaju da spase svoje mačke, kojih je bilo oko 20, a sve su bile rase mejn kun i uzgajane na njihovom imanju.
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Dok se nalazila u objektu, krov se urušio i zarobio je. Nakon završetka potrage, vatrogasci su njeno tijelo pronašli ispod ruševina.
Na mjestu požara intervenisali su vatrogasci, medicinske ekipe i policija. Istraga o uzroku požara je i dalje u toku, a jedna od mogućnosti koja se razmatra jeste da je vatru izazvao kratak spoj.
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