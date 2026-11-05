Zaharova: Pregovori o gasnom sporazumu sa Srbijom nastaviće se nakon formiranja vlade

Autor:ATV redakcija
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Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je danas da bi u pregovorima sa Srbijom o gasnom ugovoru trebalo ponovo razgovarati nakon formiranja organa državne vlasti u Srbiji i upućivanja zvaničnih zahtjeva.
"Što se tiče najava Studentske liste o pregovorima sa Rusijom o ugovoru o gasu, mislim da ćemo morati da se vratimo na ovu temu nakon formiranja srpskih državnih organa i njihovog podnošenja odgovarajući zvaničnih zahtjeva", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o mogućim pregovorima, prenosi RIA Novosti.
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Predstavnici "Studentske liste", koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji, ranije su pozvali na dugoročni sporazum o isporuci gasa iz Rusije kako bi se osiguralo pouzdano snabdevanje, podsjeća ruska agencija.
(Tanjug)
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