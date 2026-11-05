Turska: Pet osoba pronađeno mrtvo u automobilu, blokiran dio grada

Pet osoba pronađeno je mrtvo u vozilu u blizini sela Kijir, u okrugu Ihsanije, u turskoj provinciji Afjonkarahisar.

Prema prvim informacijama, građani su primjetili da se u vozilu nalaze osobe koje ne daju znake života, nakon čega su slučaj prijavili nadležnim službama.

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Na lice mjesta odmah su upućene ekipe žandarmerije, čiji su pripadnici tokom prve provjere potvrdili da je svih pet osoba preminulo.

Nakon prijave, žandarmerija je obezbijedila područje, dok su ekipe za uviđaj započele prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja.

Identitet preminulih osoba za sada nije poznat, a nadležni organi rade na njihovoj identifikaciji.

Okolnosti pod kojima je pet osoba izgubilo život još uvijek nisu razjašnjene. Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je dovelo do tragedije, a istraga bi trebalo da utvrdi uzrok smrti.

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Nadležne službe još se nisu oglasile sa detaljnijim informacijama o ovom slučaju.

(Telegraf.rs)