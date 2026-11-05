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Tramp namjerava da zadrži Hegseta na funkciji

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АТВ редакција
05.11.2026 14:01

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Predsjednik Donald Tramp hoda južnim travnjakom Bijele kuće po dolasku u Bijelu kuću, u nedjelju, 18. oktobra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da namjerava da zadrži Pitera Hegseta na funkciji ministra odbrane, uprkos dobijenim žalbama protiv njega.

"U potpunosti namjeravam da ga zadržim. Dobijam te pozive, znate, o njemu. Ne razumijem zašto", rekao je Tramp.

Pozivajući se na neimenovane izvore iz Republikanske stranke, Si-En-En je ranije danas objavio da bi poslanici Predstavničkog doma Kongresa SAD mogli sljedeće sedmice da glasaju o opozivu Hegseta.

Tramp je još juče izjavio da ne razmišlja o smjeni Hegseta i da smatra da ministar odbrane radi dobar posao, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Piter Hegset

Amerika

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