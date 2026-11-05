Sveštenik Nikola se oglasio nakon pronalska tijela njegovog sina

Potraga za devetnaestogodišnjim Jakovom Vučetićem danas je imala svoj tragičan kraj. Mladić iz Čačka pronađen je mrtav na planini Triglav.

"Jakov je pronađen, ali nije preživeo", kratko je potvrdio njegov otac, sveštenik Nikola za RINU, prenosi "Telegraf".

Mladić je nestao u nedjelju 1. novembra, tokom planinarenju, a u potragu za njim bile su uključene sve raspoložive ekipe u Sloveniji.

Vremenski uslovi bili su ključna prepreka u prethodnim danima.

Helikopter je u ponedjeljak u dva-tri navrata preleteo teren, ali bezuspješno, dok termokamere, koje mogu da registruju znake života, nisu pomogle zbog magle. Ni dron, koji su spasioci dva puta pokušali da puste sa lokacije Zadnjica, nije mogao da snimi teren.

Danas su vremenski uslovi bili bolji i potraga je okončana, ali nažalost sa tragičnim krajem.