Tužilaštvo formiralo predmete protiv direktora BIA i ministra pravde Srbije

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je danas da je formiralo predmete protiv direktora BIA Vladimira Orlića i više drugih pripadnika Agencije zbog zloupotreba službenog položaja u sticaju sa povredom prava glasanja.

Drugi predmet formiran je protiv ministra pravde Nenada Vujića, direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mileta Jandrića, i više od 60 drugih osoba.

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Dva predmeta, kako je saopšteno iz JTOK, pokrenuta su po krivičnim prijavama advokata Ivana Ninića, a u skladu sa Opštim obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva od 20. oktobra 2026. godine, koje se odnosi na postupanje nosilaca javnotužilačke funkcije tokom predistražnog ili krivičnog postupka za krivična djela protiv izbornih prava kao i za druga krivična djela koja se zbog umišljaja učinioca ili načina izvršenja mogu smatrati pokušanim ili izvršenim u vezi sa izbornim pravima punoletnih državljana Republike Srbije.

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"U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal su formirana dva predmeta po krivičnim prijavama advokata Ivana Ninića. Jedna krivična prijava je podnijeta protiv direktora BIA Vladimira Orlića i više drugih službenika ove Agencije zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom povreda prava glasanja i krivičnog djela prinuda, pa je u cilju daljeg postupanja i vođenja predistražnog postupka ovo tužilaštvo 4. novembra uputilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja MUP-SBPOK za provjeru navoda iz krivične prijave kao i da se obavi razgovor sa prijavljenim licima", navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Druga krivična prijava je, kako se dodaje, osim protiv ministra Vujića i Mileta Jandrića podnijeta i protiv posebnog savjetnika ministra pravde Milice Radonjić i još 60 drugih poimenično navedenih upravnika više kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora na teritoriji Republike Srbije i službenih lica ovih kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora, te nepoznatih visokopozicioniranih funkcionera, predstavnika i aktivista Srpske napredne stranke, zbog krivičnih djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, nesavjestan rad u službi i rasna i druga diskriminacija.

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"Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je 4. novembra uputilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja MUP – SBPOK kojim je traženo da preduzmu sve neophodne policijske radnje u cilju provjere navoda ove krivične prijave, uključujući i prikupljanje obavještenja u svojstvu građana od svih prijavljenih i pojedinih drugih lica koja bi mogla imati saznanja o događajima opisanim u navedenoj krivičnoj prijavi", navodi se u saopštenju tužilaštva.