Zbog bombaških prijetnji preusmjereno slijetanje najmanje 27 aviona

Niz bombaških prijetnji upućen je danas brojnim evropskim avio-kompanijama od Irske, Srbije do Bugarske i najmanje 27 aviona je izvršilo neplanirana sletanja ili su bili pod pratnjom borbenih aviona.

Direktor kompanije za vazduhoplovnu bezbjednost "Sivijejšen" Eliran Almog izjavio je da neprestane dojave o bombama mogu poslužiti za ometanje normalnih operacija ali i praćenje načina na koji aviokompanije, aerodromi i nacinalne vlasti reaguju na ove prijetnje.

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Danska, Poljska i Rumunija, čiji su avioni bili na meti dojava o bombi, prethodno su direktno optuživali Moskvu, dok je Njemačka indirektno optužila Rusiju za napad dronom na aerodrom u Lajpcigu u avgustu. Britanija je, takođe optuživala Rusiju ali je za nedavni incident kod američke vazdušne baze okrivila Iran.

Bugarsko vojno vazduhoplovstvo saopštilo je da su borbeni avionu pratili tri putničke letjelice do sletanja.

Zvaničnici ističu da su avioni niskobudžetne kompanije "Rajaner" na liniji iz Kopenhagena i Madria ka Sofiji sleteli po planu dok je let iz Londona ka bugarskoj prijestonici preusmjeren u Plovdiv.

Španske vlasti dobile su tri bombaške prijetnje elektronskom poštom u razmaku od 20 minuta, uključujući dva odlazna leta "Er Evrope" iz Madrida ka Parizu i četiri dolazna leta kompanije "Iberija" iz Rima i Milana.

Dva leta kompanije "Izi Džet" iz Britanije, jedan iz Irske i jedan iz Grčke sletjeli su po planu leta u Prag nakon prijema dojave o bombi.

Italijanske vazdušne snage otpratile su avion "Fin Era" iz Helsinskija koji je sletio po planu u Rim. Iz "Fin Era" je saopšteno da je drugi let iz Helsinkija sletio po planu leta u Beču nakon prijema bombaške prijetnje.

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Italijanska novinska agencija ANA navodi da su dva aviona bezbjedno sletila u Milano nakon prijema prijetnji.

Poljska aviokompanija "LOT" navodi da je njihov avion na liniji iz Varšave sletio po planu u Brisel nakon bezbjednosnog upozorenja. U Varšavi je avion na letu ka Parizu zaustavljen dok se kretao pistom i svi putnici su iskrcani i iz predostrožnosti prebačeni u drugu letjelicu.

Juče su najmanje sedam aviona i prekookeanski brod primili bombaške prijetnje što je dovelo do problema u radu aerodroma širom Evrope, mada nije pronađena nijedna naprava.

(Srna)