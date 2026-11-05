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Djevojka pala sa sedmog sprata pred očima momka, kamera snimila užas

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АТВ редакција
05.11.2026 16:44

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Djevojka pala sa sedmog sprata
Foto: Screenshot / X

Dvadesetšestogodišnja Brazilka poginula je nakon pada sa sedmog sprata hotela u Sao Luisu, kada je, prema izvještajima, prozorski okvir na koji se naslonila popustio.

Policija istražuje okolnosti ovog incidenta, koji su zabilježile sigurnosne kamere.

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Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima 3. novembra u hotelu "Rio Poty" na sjeveroistoku Brazila. Žrtva, identifikovana kao Renata Rebeka Negrao Saldanja dos Santos, boravila je u ovom gradu sa svojim dečkom Leonardom Augustom Pintom Frankom povodom poker prvenstva, prenio je brazilski informativni portal "g1".

Nadležni organi istražuju sve okolnosti pada, uključujući stanje i ispravnost hotelskog prozora.

Sigurnosne kamere zabilježile trenutke prije nesreće

Prema izvještajima, na snimcima sa nadzornih kamera vidi se par kako hoda hotelskim hodnikom neposredno prije tragedije.

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Brazilske vlasti su saopštile da su oboje u tom trenutku bili pod dejstvom alkohola. Na snimku se navodno vidi kako Pinto Franka udara u gornji dio prozora, usljed čega se on otvara, da bi ga on potom zatvorio. Nekoliko trenutaka kasnije, Saldanja dos Santos se naslonila na donji okvir prozora, koji je iznenada popustio.

Djevojka je pala unazad kroz otvor sa sedmog sprata. Snimak zatim prikazuje njenog dečka kako nekoliko sekundi stoji nepomično, prije nego što je prišao prozoru i pogledao dole.

Kasnije se vidi kako mu prilazi radnik hotela, kojem je, kako se navodi, objasnio šta se dogodilo. Pad se dogodio oko 1:30 ujutru po lokalnom vremenu.

Dečko saslušan, ali nije osumnjičen

Pinto Franka je priveden u policijsku stanicu na saslušanje u okviru istrage. Međutim, prema ranijim izvještajima portala "g1", on se u tom trenutku nije smatrao osumnjičenim.

Istražiteljima je navodno rekao da je sa nastradalom djevojkom bio u vezi od jula 2026. godine. Takođe je izjavio da se ne sjeća samog incidenta jer je pio tokom cijele noći.

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Policija nastavlja da ispituje okolnosti smrti, uključujući i vještačenje prozora sa kojeg je djevojka pala. Očekuje se da istražitelji utvrde da li je strukturni ili mehanički kvar doprinio ovoj nesreći.

Porodica traži pravdu, hotel izdao saopštenje

Majka nesrećne djevojke izrazila je duboku tugu zbog smrti svoje kćerke i zatražila pravdu.

Hotel "Rio Poty" takođe je izdao saopštenje u kom izražava saučešće porodici. Poručili su da će u potpunosti sarađivati sa nadležnim organima u istrazi ovog incidenta.

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Istraga je i dalje u toku, a zvaničnici još uvijek nisu saopštili konačne nalaze o tome šta je tačno uzrokovalo popuštanje prozorskog okvira.

(Mondo)

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tragedija

Brazil

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