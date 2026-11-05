Masakr u Turskoj, najmanje sedam mrtvih

U turskoj pokrajini Afjonkarahisar dogodio se stravičan zločin u kojem je, prema posljednjim izvještajima, život izgubilo osam osoba.

Osumnjičeni za ubistva nalazi se u bijegu, a policija i žandarmerija sprovode opsežnu operaciju kako bi ga pronašle i uhapsile.

Prema dostupnim informacijama, napadi su se dogodili na području sela Ayazini i Kijir, koja pripadaju okrugu Ihsanije. Žrtve su ubijene vatrenim oružjem na više lokacija, uključujući i osobe koje su se nalazile u vozilima.

Bezbjednosne službe došle su do snimaka nadzornih kamera na kojima se, prema navodima iz izvještaja, nalazi osumnjičeni. Nakon opsežne istrage utvrđeni su njegovi identifikacioni podaci, a njegova fotografija dostavljena je policijskim i žandarmerijskim jedinicama širom zemlje.

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Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je nakon napada pobjegao crvenim lakim teretnim vozilom. Istražitelji su utvrdili da se najvjerovatnije uputio prema Kutahji.

Kako bi spriječile njegov bijeg, bezbjednosne snage pojačale su kontrole na izlazima i ulazima u područjima Afjonkarahisara, Kutahke i Eskišehira.

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Policija i žandarmerija sprovode opsežnu potragu, a u akciju su uključene brojne bezbjednosne jedinice.

Prema izvještajima turskih medija, istraga je u toku, a okolnosti i motivi ovog stravičnog zločina još se utvrđuju.

Afyonkarahisar'da katliam yapan şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı! • Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde, araçlar içerisinde ve 3 farklı noktada 7 kişiyi tfekle vrarak öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. • Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda failin kimlik bilgileri tespit edildi ve şahsa ait fotoğraf tüm emniyet ile jandarma birimlerine dağıtıldı. • Olay yerinden kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçan şüphelinin Kütahya istikametine ilerlediği saptandı. • Firari şahsı yakalamak üzere Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir çevresinde tüm giriş-çıkışlar tutularak geniş çaplı operasyon sürdürülüyor. — Haber Kocaeli (@haberkocaelicom) November 5, 2026

(Radiosarajevo)