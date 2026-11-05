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Pucnjava u pošti, povrijeđeno više osoba

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АТВ редакција
05.11.2026 17:47

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Policajci stoje ispred pošte tokom intervencije povodom pucnjave u De Mojnu, u Ajovi, u četvrtak, 5. novembra 2026.
Foto: Tanjug/AP/Charlie Neibergall

Prema posljednjim podacima u pošti u De Mojnu u američkoj saveznoj državi Ajova došlo je do pucnjve u kojoj je povrijeđeno više osoba.

Narednik policijske uprave De Mojna Pol Parizek rekao je da su najmanje tri žrtve zadobile povrede koje nisu opasne po život.

Policija je u saopštenju navela da je osumnjičeni priveden. Policija je primila poziv poslije 9 časova ujutru u četvrtak u poštansku službu SAD na uglu Druge i Univerzitetske avenije.

Narednik Parizek je potvrdio da je poziv na broj 911 stigao iz pošte i da su pucnji ispaljeni na drugom spratu. Nedugo potom na lice mjesta je izašlo više vozila hitne pomoći i policije.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Amerika

Pucnjava

pošta

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