Pucnjava u pošti, povrijeđeno više osoba

Prema posljednjim podacima u pošti u De Mojnu u američkoj saveznoj državi Ajova došlo je do pucnjve u kojoj je povrijeđeno više osoba.

Narednik policijske uprave De Mojna Pol Parizek rekao je da su najmanje tri žrtve zadobile povrede koje nisu opasne po život.

At least 3 injured after active shooter incident at post office in Des Moines, Iowa; suspect in custody. - police https://t.co/7FjlOYs1BC — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 5, 2026

Policija je u saopštenju navela da je osumnjičeni priveden. Policija je primila poziv poslije 9 časova ujutru u četvrtak u poštansku službu SAD na uglu Druge i Univerzitetske avenije.

Narednik Parizek je potvrdio da je poziv na broj 911 stigao iz pošte i da su pucnji ispaljeni na drugom spratu. Nedugo potom na lice mjesta je izašlo više vozila hitne pomoći i policije.

(Telegraf.rs)