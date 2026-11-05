Roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći: Kćerka (2) preživjela sa šest preloma

Državna policija Aljaske saopštila je da su nadležni organi obaviješteni 19. oktobra o strašnoj saobraćajnoj nesreći, tj. direktnom sudaru na 115. milji auto-puta Parks, ispred benzinske stanice u mjestu Traper Krik.

Na osnovu preliminarne istrage, zvaničnici su naveli da je crni "Subaru Forester" kojim je upravljala Saša Hart (38) iz Ferbanksa, išao na jug auto-putem i prešao srednju liniju, direktno se sudarivši sa bijelim kamionetom „"Ford F-250" koji se kretao na sjever.

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"Saša Hart i njen suprug, 41-godišnji stanovnik Ferbanksa Dejvid Hart, proglašeni su mrtvima na licu mjesta od strane ekipe hitne pomoći", saopštila je policija.

Mala ćerka ovog para pretrpjela je povrede koje nisu opasne po život i prevezena je u bolnicu u Ankoridžu, navela je Državna policija Aljaske.

Sudar se dogodio u udaljenom dijelu rute, prema riječima načelnika vatrogasne službe Ferbanksa Entrua Kokara.

"Aljaska je prostrana. Čak i u naseljenim područjima, u mnogim situacijama ste daleko od pomoći", rekao je Kokaro televiziji KTUU. "Pa, dok ne stignete do Vasile ili Ferbanksa, nema pravih medicinskih ustanova. Nema bolnica."

Bliska porodica

Članovi porodice identifikovali su djevojčicu kao Pejdž Hart (2) u intervjuu za KTUU u četvrtak, 29. oktobra. Rekli su da su Saša i Dejvid nedavno obilježili 10. godišnjicu braka.

"Saša je jednostavno postala jedna od nas", rekla je Šeri Elterman-Hart, Dejvidova sestra. "Bili smo veoma bliski sa Dejvidom prije nego što su se upoznali. Ali kada je ona došla, jednostavno se savršeno uklopila."

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Kejti Ragsdejl, još jedna Dejvidova sestra, rekla je da je Pejdž bila čitav svijet ovog para, dodajući da je djevojčica naslijedila osobine svojih roditelja: maminu mrgodnu facu i njenu ljubav prema slatkišima.

Porodica je takođe rekla da se Pejdž oporavlja nakon što je u sudaru pretrpjela prelom šest kostiju.

Državna policija Aljaske je u vrijeme nesreće saopštila da je istraga i dalje u toku.

(Ona.rs)