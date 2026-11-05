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Putin: Zabrane ruskim sportistima su nelegalne

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АТВ редакција
05.11.2026 20:27

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Predsjednik Rusije Vladimir Putin predsjedava sastankom Savjeta bezbjednosti putem video-konferencije u državnoj rezidenciji Novo-Ogarjovo, nedaleko od Moskve, u petak, 23. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su zabrane država koje su protiv pravila koja ruskim sportistima omogućavaju da učestvuju u međunarodnim sportskim takmičenjima ispolitizovane i nelegalne.

Sportske federacije nekoliko zemalja najavile da neće dozvoliti da njihove reprezentacija igraju protiv Rusije nakon odluke Arbitražnog suda za sport /CAS/ da dozvoli Moskvi da šalje timove na međunarodna hokejaška takmičenja.

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Putin je naveo da odluke CAS-a i Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao i međunarodnih sportskih federacija, da omoguće Rusiji pravo da se takmiči brane Olimpijsku povelju i njene principe.

"Međutim, na žalost, nisu sve zemlje spremne da poštuju svoje preuzete obaveze i nastavljaju da nameću nelegalne i ispolitizovane zabrane ruskom sportu. To je jasno i grubo kršenje prava i odluka suda i demokratskih institucija", naglasio je ruski lider.

Arbitražni sud za sport (CAS) prošle sedmice donio je odluku da Rusiji dozvoli učešće u takmičenjima Međunarodne hokejaške federacije (IHF).

Nakon odluke CAS-a, Njemačka je navela mogućnost da ne bude domaćin Svjetskog šampionata u hokeju naredne godine, dok su hokejaške federacije Švedske, Letonije, Finske, Norveške i Danske objavile da njihovi timovi neće igrati protiv reprezentacije Ruske Federacije.

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(Srna)

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Vladimir Putin

Rusija

Ruski sportisti

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