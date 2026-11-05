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Melanija Tramp imala sastanak sa predstavnicima Rusije i Ukrajine

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АТВ редакција
05.11.2026 19:06

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Melanija Tramp govori, dok je slušaju ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova, ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec, David Arahamija, poslanik stranke „Sluga naroda”,i izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev, tokom sastanka sa ruskim i ukrajinskim predstavnicima u Velikom foajeu Bijele kuće, u četvrtak, 5. novembra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev danas je u Bijeloj kući imao sastanak sa ukrajinskim zvaničnicima, koji je organizovala prva dama Amerike Melanija Tramp s ciljem obilježavanja lokalnog prekida vatre u gradu Oleški, čijem je uspostavljanju ona posredovala.

Dmitrijev je u obraćanju u Bijeloj kući zahvalio Melaniji Tramp na njenoj humanitarnoj ulozi u osiguranju prekida vatre između Rusije i Ukrajine.

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Predsjednik Donald Tramp nije dolazio na ceremoniju.

Dmitrijev je istakao da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin lično dao instrukcije i da zahvaljuje prvoj dami na posredovanju.

Ceremoniji u Bijeloj kući prisustvovao je i ukrajinski ombudsman za ljudska prava David Arahamija.

Melanija Tramp je izrazila nadu da će prekid neprijateljstava u uništenom gradu Oleški dovesti do nečeg trajnijeg od šestodnevnog prekida vatre.

Bijela kuća je 23. oktobra saopštila da je prva dama posredovala u prekidu vatre u Oleškom kako bi humanitarna pomoć mogla biti dostavljena i civili evakuisani.

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Prekid vatre trajao je od 27. oktobra do 1. novembra, i to je najznačajnije primirje uspostavljeno od početka sukoba prije više od četiri godine.

(Srna)

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Melanija Tramp

Amerika

Rusija

Ukrajina

Kiril Dmitrijev

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