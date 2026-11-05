Melanija Tramp imala sastanak sa predstavnicima Rusije i Ukrajine

Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev danas je u Bijeloj kući imao sastanak sa ukrajinskim zvaničnicima, koji je organizovala prva dama Amerike Melanija Tramp s ciljem obilježavanja lokalnog prekida vatre u gradu Oleški, čijem je uspostavljanju ona posredovala.

Dmitrijev je u obraćanju u Bijeloj kući zahvalio Melaniji Tramp na njenoj humanitarnoj ulozi u osiguranju prekida vatre između Rusije i Ukrajine.

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Predsjednik Donald Tramp nije dolazio na ceremoniju.

Dmitrijev je istakao da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin lično dao instrukcije i da zahvaljuje prvoj dami na posredovanju.

Ceremoniji u Bijeloj kući prisustvovao je i ukrajinski ombudsman za ljudska prava David Arahamija.

Melanija Tramp je izrazila nadu da će prekid neprijateljstava u uništenom gradu Oleški dovesti do nečeg trajnijeg od šestodnevnog prekida vatre.

Bijela kuća je 23. oktobra saopštila da je prva dama posredovala u prekidu vatre u Oleškom kako bi humanitarna pomoć mogla biti dostavljena i civili evakuisani.

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Prekid vatre trajao je od 27. oktobra do 1. novembra, i to je najznačajnije primirje uspostavljeno od početka sukoba prije više od četiri godine.

(Srna)