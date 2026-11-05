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Lijepe vijesti za penzionere iz bh. grada: Izdvojeno 240.000 KM

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АТВ редакција
05.11.2026 18:36

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Tri bunta konvertibilnih maraka
Foto: ATV

Oko 2.400 penzionera s najnižim penzijama na području Ljubuškog dobiće po 100 KM božićnice. Gradsko vijeće usvojilo je odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći, za koju će iz gradskog budžeta biti izdvojeno približno 240.000 KM.

Odluka je donesena na 16. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 5. novembra. Isplata pomoći najavljena je uz penzije koje će biti isplaćene u decembru, prenosi Bolji Ljubuški.

Gradonačelnik Vedran Markotić pojasnio je da će Grad sredstva uplatiti na račun penzionog osiguranja, koje će penzionerima uz redovnu penziju isplatiti i dodatnih 100 KM.

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"To je mali znak pažnje kojim im, kao i prethodnih godina, želimo čestitati Božić", rekao je Markotić.

Grad Ljubuški tako nastavlja s isplatom praznične pomoći penzionerima s najnižim penzijama, a ovogodišnjom odlukom obuhvaćeno je približno 2.400 korisnika.

(CrnaHronika)

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Tagovi :

ljubuški

Penzioneri

Božićnica

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