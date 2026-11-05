Bolnica 'Srbija': Sveštenici sarajevskog namjesništva darovali aparate za mjerenje krvnog pritiska

Sveštenici Arhijerejskog namjesništva sarajevskog darovali su Bolnici "Srbija" iz Istočnog Sarajeva aparate za mjerenje krvnog pritiska namijenjene pacijentima i medicinskom osoblju.

Iz ove zdravstvene ustanove saopšteno je da bolnica već dugi niz godina ima svoju kapelu posvećenu Svetim Kozmi i Damjanu u kojoj se, blagoslovom Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma, sveštenici Arhijerejskog namjesništva sarajevskog svakog radnog dana mole za zdravlje pacijenata, posjećuju ih i pričešćuju.

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Osim redovne duhovne brige i molitvene podrške, sveštenici su ovim darom iskazali hrišćansku ljubav i brigu za bližnje, te doprinijeli zdravlju i dobrobiti pacijenata i zaposlenih u Bolnici "Srbija".

Iz Bolnice su istakli da ovaj gest predstavlja još jedan izraz posvećenosti sveštenstva brizi o svima koji se liječe i borave u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

(Srna)