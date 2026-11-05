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Sutra bez struje stanovnici Srebrenice i Bratunca

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05.11.2026 08:54

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Струја Електро Бијељина
Foto: Ustupljena fotografija

Zbog radova na dalekovodu 110 kV „Zvornik-Konjević Polje-Vlasenica", u petak, 06. novembra planirana je jednočasovna obustava isporuke električne energije na području Srebrenice i Bratunca.

"Zbog radova „Elektroprenosa BiH“ na dalekovodu 110 kV „Zvornik-Konjević Polje-Vlasenica“, u petak 6. novembra 2026. godine, biće dva jednočasovna zastoja u isporuci električne energije korisnicima „Elektro-Bijeljine“ u Bratuncu i Srebrenici", navode iz Elektro-Bijeljine.

U periodu od 7 do 8 i popodne od 16 do 17 časova, električnu energiju neće imati korisnici na kompletnom području Bratunca i Srebrenice.

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Elektro-Bijeljina

Struja

Bratunac

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