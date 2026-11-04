"Suština djelovanja HE Višegrad obezbjeđivanje energetske stabilnosti u Srpskoj"

Autor:ATV redakcija
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Suština djelovanja HE Višegrad je obezbjeđivanje energetske stabilnosti u Republici Srpskoj, rekao je za ATV, direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.
"Nadam se da ćemo biti u stanju da prije svega završimo projekat Hidroelektrana na Bistrici i završimo ove projekte koji će nama dati dodatu sigrnost i koji će nama obezbjediti spremnost da mi ovdje u matičnoj poziciji ovdje u Višegradu možemo da nastavimo dalje investicije", kaže Perišić.
Suština djelovanja HE na Drini je, kako kaže Perišić, da obezbjedi energetsku stabilnost u Republici Srpskoj.
"Sve ostalo, koliko uspjemo da postignemo, naravno da ćemo biti na raspolaganju i za druge stvari", navodi Perišić.
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