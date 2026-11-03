Gradonačelnik Goražda poručio građanima: Neka nam je Bog na pomoći

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović upozorio je da bi se ovaj grad mogao suočiti s ozbiljnim komunalnim kolapsom nakon što su građani blokirali pristup deponiji Šišeta i poručili da više neće dozvoliti odlaganje otpada na toj lokaciji.

Grad trenutno traži alternativno rješenje, a Imamović upozorava da bi prevoz smeća u druge gradove mogao izazvati ogromne troškove.

Govorio je i o mogućem poskupljenju komunalnih usluga, problemima u izgradnji nove deponije Trešnjevica, zagađenju vazduha, tunelu Hranjen i političkim problemima koji, kako tvrdi, usporavaju razvoj Goražda.

Govoreći o protestima građana koji su blokirali pristup deponiji Šišeta, Imamović je kazao da je lično izašao pred okupljene i pokušao odgovoriti na njihova pitanja.

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"Ja sam s građanima bio direktno na protestima i ponudio odgovore na niz pitanja koja su imali prema gradonačelniku, Kantonu, odbornicima i poslanicima. Drago mi je da sam jedan od rijetkih političara koji je izašao pred ljude, a naša direktna nadležnost je komunalna politika, koja je posljednjih decenija zaista zapuštena", rekao je.

Podsjetio je da je deponija Šišeta otvorena još 2010. godine, iako je prvobitno bilo predviđeno da se koristi samo dvije godine.

"To je otvoreno 2010. godine, sramotnom tadašnjom naredbom da se na tom lokalitetu iznad grada, gdje je naše herojsko mjesto Rorovi, napravi takva deponija. Bilo je obećano dvije godine. Evo, 2026. godina je tu. Ono što sam ja direktno pokrenuo s timom ljudi jeste da smo na drugom lokalitetu krenuli graditi novu deponiju. Nažalost, trenutna sudska mjera onemogućava prijevoz materijala za daljnju gradnju tim putem i mi smo u pregovorima da alternativnim putem nastavimo graditi Trešnjevicu", rekao je on.

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Imamović je naglasio da je deponija Šišeta, prema njegovim riječima, nezakonita.

"Ovo što gledaoci mogu vidjeti jeste deponija Šišeta, koja je ilegalna. Ona je na toj lokaciji potpuno nezakonita. To nije problem samo Goražda, nego i drugih deponija u Bosni i Hercegovini", dodaje on.

Zaključujući razgovor, Imamović je ponovo upozorio da će upravljanje otpadom i vodosnabdijevanje biti među najvećim izazovima u narednom periodu.

“To frustrira građane, a frustrira i mene kao gradonačelnika. Moramo jasno govoriti o najvažnijim problemima. U narednom periodu to će sigurno biti deponije i vodosnabdijevanje. Bosna i Hercegovina u tim oblastima kao da je ostala u osamdesetim godinama prošlog stoljeća. Godinama se ništa nije poduzimalo i sada nam na naplatu dolazi otpad koji su prethodne generacije zatrpavale i odlagale.

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Poručio je da podržava aktivizam građana i njihovo pravo da znaju kako se rješavaju problemi u lokalnoj zajednici.

“Zato podržavam aktivno učešće građana. Građani moraju znati sve, i ono što je dobro i ono što nije dobro. Moramo jasno poručiti da je došlo vrijeme da se takva praksa prekine i da više nećemo odvoziti smeće na ilegalne deponije".

Na kraju je iznio upozorenje o neizvjesnosti koja očekuje Goražde.

“Ono što mogu reći jeste da nam u narednom periodu samo neka nam je Bog na pomoći dok tražimo gdje ćemo odvoziti smeće i koje ćemo lokacije pronaći. Ali to je naš posao i nastavićemo raditi", zaključio je on za "N1".