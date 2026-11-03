Logo

U Tesliću proizvodnja vode na minimumu, otežano snabdijevanje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 17:19

Komentari:

0
Славина-чесма-вода
Foto: ATV

Proizvodnja vode u Tesliću svedena je na minimum usljed izuzetno pogoršanih uslova u zahvatanju sirove vode na vodozahvatu Studenci, zbog čega je otežano vodosnadbijevanje, rečeno je iz komunalnog preduzeća "Rad".

U obavještenju korisnicima vode iz gradskog vodovoda iz "Rada" su naveli da je zbog navedenih okolnosti u višim zonama došlo do potpunog prekida u isporuci pitke vode.

Полиција ФБиХ

Hronika

Dvije saobraćajne nesreće u gradu jedna za drugom: Ima povrijeđenih

Radnici vodovoda intenzivno rade na otklanjanju nastalih poteškoća i uspostavljanju normalnog funkcionisanja postrojenja da bi se što prije uspostavio redovan režim vodosnabdijevanja, kažu iz komunalnog preduzeća "Rad", piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teslić

Vodosnabdijevanje

Voda

Komentari (0)

Više iz rubrike

Група дивљих свиња тражи храну у градском парку, окруженом зеленилом и урбаним елементима.

Gradovi i opštine

Divlje svinje napravile haos na groblju: Stanovnici u strahu zbog približavanja kućama

4 h

0
Славина, вода

Gradovi i opštine

Stanovnici nekoliko naselja traže hitno rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem

5 h

0
Новац, плаћање

Gradovi i opštine

Opština u Srpskoj isplaćuje jednokratnu pomoć penzionerima

5 h

0
Службеници ГУ Бијељина апелују: Надлежне институције да хитно реагују, нисмо више у могућности

Gradovi i opštine

Službenici GU Bijeljina apeluju: Nadležne institucije da hitno reaguju, nismo više u mogućnosti

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima