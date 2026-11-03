U Tesliću proizvodnja vode na minimumu, otežano snabdijevanje

Autor:ATV redakcija
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Proizvodnja vode u Tesliću svedena je na minimum usljed izuzetno pogoršanih uslova u zahvatanju sirove vode na vodozahvatu Studenci, zbog čega je otežano vodosnadbijevanje, rečeno je iz komunalnog preduzeća "Rad".
U obavještenju korisnicima vode iz gradskog vodovoda iz "Rada" su naveli da je zbog navedenih okolnosti u višim zonama došlo do potpunog prekida u isporuci pitke vode.
Hronika
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Radnici vodovoda intenzivno rade na otklanjanju nastalih poteškoća i uspostavljanju normalnog funkcionisanja postrojenja da bi se što prije uspostavio redovan režim vodosnabdijevanja, kažu iz komunalnog preduzeća "Rad", piše Srna.
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