Stanovnici nekoliko naselja traže hitno rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem

Autor:ATV redakcija
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Stanovnici sarajevskih naselja Pogledine, Jarčedoli i Popov Gaj protestovali su danas ispred preduzeća "Vodovod i kanalizacija" zahtijevajući hitno rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem i konkretne odgovore nadležnih.
Građani su istakli da već dva mjeseca nemaju uredno vodosnabdijevanje, te da se redukcije provode bez ikakvog plana i jasnog rasporeda, zbog čega moraju imati stalne zalihe vode.
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Okupljeni stanovnici ova tri padinska naselja dodatno su nezadovoljni računima za vodu, tvrdeći da nisu umanjeni iako vode više nemaju nego što imaju, prenijeli su federalni mediji.
(Srna)
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