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Stanovnici nekoliko naselja traže hitno rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem

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03.11.2026 15:17

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Славина, вода
Foto: ATV

Stanovnici sarajevskih naselja Pogledine, Jarčedoli i Popov Gaj protestovali su danas ispred preduzeća "Vodovod i kanalizacija" zahtijevajući hitno rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem i konkretne odgovore nadležnih.

Građani su istakli da već dva mjeseca nemaju uredno vodosnabdijevanje, te da se redukcije provode bez ikakvog plana i jasnog rasporeda, zbog čega moraju imati stalne zalihe vode.

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Okupljeni stanovnici ova tri padinska naselja dodatno su nezadovoljni računima za vodu, tvrdeći da nisu umanjeni iako vode više nemaju nego što imaju, prenijeli su federalni mediji.

(Srna)

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Tagovi :

Sarajevo

Voda

Vodosnabdijevanje

nestanak vode

Protesti

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