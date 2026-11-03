Stanovnici nekoliko naselja traže hitno rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem

Stanovnici sarajevskih naselja Pogledine, Jarčedoli i Popov Gaj protestovali su danas ispred preduzeća "Vodovod i kanalizacija" zahtijevajući hitno rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem i konkretne odgovore nadležnih.

Građani su istakli da već dva mjeseca nemaju uredno vodosnabdijevanje, te da se redukcije provode bez ikakvog plana i jasnog rasporeda, zbog čega moraju imati stalne zalihe vode.

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Okupljeni stanovnici ova tri padinska naselja dodatno su nezadovoljni računima za vodu, tvrdeći da nisu umanjeni iako vode više nemaju nego što imaju, prenijeli su federalni mediji.

(Srna)