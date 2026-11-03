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Opština u Srpskoj isplaćuje jednokratnu pomoć penzionerima

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03.11.2026 15:15

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Opština Srebrenica započela je isplatu jednokratne novčane pomoći za najstarije sugrađane s najnižim primanjima.

Pravo na ovu podršku ostvarila su 183 penzionera, a svakome će biti uplaćeno po 109,28 KM. Isplata počinje u utorak, 3. novembra.

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Pomoć je namijenjena penzionerima čija mjesečna primanja ne prelaze 550 KM, a odluku o odobravanju sredstava donio je načelnik opštine nakon završetka procedure po javnom pozivu

Članica komisije Milica Petrović istakla je da je osnovni cilj ove mjere pružanje neposredne finansijske podrške i poboljšanje životnih uslova penzionera s najnižim primanjima.

Pravo na pomoć mogli su ostvariti penzioneri s prebivalištem na području opštine Srebrenica, bez obzira na to primaju li domaću, inostranu ili porodičnu penziju, pod uslovom da njihov ukupan mjesečni iznos ne prelazi propisani cenzus od 550 KM, javlja "RTV Srebrenica".

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Komisija je pregledala pristigle prijave i utvrdila konačnu rang-listu, na koju je načelnik dao saglasnost. Nakon njenog javnog objavljivanja započeta je isplata odobrenih sredstava.

Ovom mjerom Opština Srebrenica nastavlja pružati finansijsku podršku socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.

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Tagovi :

Penzioneri

Srebrenica

Jednokratna pomoć penzionerima

Jednokratna pomoć

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