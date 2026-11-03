Obavještenje u Tesliću: Proizvodnja pitke vode na minimumu

Zbog pogoršanih uslova na vodozahvatu Studenci, došlo je do problema u vodosnabdijevanju na području Teslića, a u višim zonama i do potpunog prekida isporuke vode.

Iz Preduzeća komunalnih djelatnosti „Rad“ Teslić saopšteno je da je proizvodnja pitke vode svedena na minimum zbog izuzetno otežanih uslova zahvatanja sirove vode na vodozahvatu Studenci.

Usljed toga, korisnici gradskog vodovoda suočavaju se sa otežanim snabdijevanjem, dok je u pojedinim višim zonama isporuka vode potpuno obustavljena.

Iz ovog preduzeća navode da radnici vodovoda intenzivno rade na otklanjanju nastalih poteškoća i ponovnom uspostavljanju normalnog rada postrojenja.

Cilj je da se u što kraćem roku obezbijedi redovan režim vodosnabdijevanja.

Iz PKD „Rad“ zahvalili su korisnicima na strpljenju i razumijevanju.