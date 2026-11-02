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Požar u Trebinju: Gori pomoćni objekat u blizini škole

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02.11.2026 13:10

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Гори помоћни објекат у насељу Полице, у близини Основне школе “Вук Караџић” у Требињу, потврдио је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.
Foto: Ustupljena fotografija

Gori pomoćni objekat u naselju Police, u blizini Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Trebinju, potvrdio je za ATV komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković.

“Na terenu su pripadnici Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje sa nekoliko vozila. Radi se o pomoćnom objektu koji je izgorio”, rekao je za ATV komandir Dejan Kašiković.

Требиње пожар
Trebinje požar
Ustupljena fotografija

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Tagovi :

Trebinje

požar

Dejan Kašiković

Vatrogasci

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