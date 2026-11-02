Požar u Trebinju: Gori pomoćni objekat u blizini škole

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Gori pomoćni objekat u naselju Police, u blizini Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Trebinju, potvrdio je za ATV komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković.
“Na terenu su pripadnici Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje sa nekoliko vozila. Radi se o pomoćnom objektu koji je izgorio”, rekao je za ATV komandir Dejan Kašiković.
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