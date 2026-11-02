Multifunkcionalno vozilo olakšava skupljanje otpada

Autor:ATV redakcija
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U borbi sa otpadnom na višegradskom jezeru, HE na Drini koriste multifunkcionalno vozilo koje u mnogome olakšava čišćenje vodene površine.
Kako navode iz ovog preduzeća vozilo kupljeno je prije 10-15 godina i služi za skupljanje plutajućeg otpada.
"Prije 10-15 godina kupljeno je i multifunkcionalno vozilo za sakupljanje plutajućeg otpada koje se zadržava na razvučenoj lančanici dva kilometra od pregradnog profila brane", rekao je Darko Frganja, rukovodilac službe za obezbijeđenje i unapređenje kvaliteta i životne sredine u HE na Drini.
Problem divljih deponija pogađa gotovo sve opštine u slivu Drine, a ovaj problem hidroelektranu puno košta.
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