Multifunkcionalno vozilo olakšava skupljanje otpada

U borbi sa otpadnom na višegradskom jezeru, HE na Drini koriste multifunkcionalno vozilo koje u mnogome olakšava čišćenje vodene površine.

Kako navode iz ovog preduzeća vozilo kupljeno je prije 10-15 godina i služi za skupljanje plutajućeg otpada.

"Prije 10-15 godina kupljeno je i multifunkcionalno vozilo za sakupljanje plutajućeg otpada koje se zadržava na razvučenoj lančanici dva kilometra od pregradnog profila brane", rekao je Darko Frganja, rukovodilac službe za obezbijeđenje i unapređenje kvaliteta i životne sredine u HE na Drini.

Problem divljih deponija pogađa gotovo sve opštine u slivu Drine, a ovaj problem hidroelektranu puno košta.