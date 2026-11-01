Plutajući otpad na višegradskom jezeru, radnici preduzeća redovno uklanjaju otpad

Autor:ATV redakcija
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"Naše preduzeće radi u skladu sa pogonskim uputstvom usljed velikih i malih voda i odstupanje bi ugrozilo sam rad hidroelektrane", rekao je Darko Frganja, rukovodilac službe za obezbijeđenje i unapređenje kvaliteta i životne sredine.
Otpad u jezero donose sve pritoke Drine, a najviše rijeka Lim iz Srbije 45 odsto i rijeka Tara iz Crne Gore 40 odsto, dok ostatak dolazi iz Bosne i Hercegovine i čini 15 odsto.
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