U HE Višegrad završeni redovni godišnji remonti na sva tri agregata

Redovni godišnji remont u HE Višegrad obuhvata sva tri proizvodna agregata, kao i pripadajuću pomoćnu opremu. Radovi se planiraju u periodu od 1. jula do 30. septembra, kada su uslovi za njihovo izvođenje povoljniji nego u periodu povećane proizvodnje električne energije.

Tokom remonta obavljaju se redovni pregledi i održavanje, ali i otklanjaju uočeni nedostaci kako bi se obezbijedio pouzdan i stabilan rad postrojenja.

"Mi smo poslove jedan dio završili, mislim završili smo u globalu, ostao je jedan dio koji radi druga služba. Remont svake godine planirani počinje 1. jula, završava se 30. septembra. Obuhvata naša tri agregata i svu pomoćnu opremu. Sve ono što smo primijetili u prethodnom periodu da pravi probleme, da bi trebalo da se pogleda i nešto što je redovno, planski, što je planirano da se na svakih godinu dana ili šest mjeseci radi, to se završi u tom periodu od tri mjeseca godišnjeg remonta. Mi smo to ove godine završili uspješno i mašine mogu da rade", kaže Jelena Pereula, Rukovodilac službe mašinskog održavanja na HE Višegrad.

Izvođenje radova u predviđenom roku važno je i zbog očuvanja ispravnosti opreme, od koje zavisi kontinuitet proizvodnje električne energije. U mašinskoj službi ističu da nije bilo većih problema koji bi zahtijevali posebne intervencije, te da se održavanje sprovodi u skladu sa preporukama proizvođača i utvrđenim planovima. Cilj je da se eventualni nedostaci otklone na vrijeme, kako bi se izbjegli ozbiljniji kvarovi i neplanirani zastoji u radu agregata.

"Nema to nešto što najviše pravi problem. Znači, oprema koja je tu, turbina mora da se održava onako kako je proizvođač deklarisao, preporučio. I to su neki redovni, godišnji radovi koji se rade. Oprema je u dobrom stanju i mi se trudimo da tako i ostane", rekla je Jelena Pereula, Rukovodilac službe mašinskog održavanja na HE Višegrad.

Ovogodišnji remont bio je i prilika da se, nakon završetka redovnih radova na sva tri agregata, pristupi značajnijim zahvatima na modernizaciji opreme. Jedan od njih je zamjena upravljačkih ormara na jednom agregatu, što predstavlja važan korak u tehnološkom unapređenju hidroelektrane. Riječ je o poslovima koji, prema najavama iz preduzeća, treba da doprinesu pouzdanijem i stabilnijem radu sistema, ali i lakšem upravljanju postrojenjem.

"Tako da smo sada nakon završenih redovnih remonta na sva tri agregata, koja su uvijek planirana u julu, avgustu i septembru mjesecu. Po završetku tog remonta, pristupili, takođe, značajnim radovima, kojima možete i sami da se uvjerite. Na zamjenu upravljačkih ormara, na jednom od agregata. To je, mogu reći, istorijski jedan posao, jer od same izgradnje HE Višegrad, od puštanja u rad 89. godine, nisu se vršili takvi radovi ili ta vrsta modernizacije. Svakako će to značiti i u budućem periodu za jedan pouzdaniji i stabilniji rad, uz mnoga olakšanja kakve nove tehnologije i unapređenje raznih sistema i donose, kada se oni implementiraju u današnjem radu", rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Da su planirani poslovi završeni u predviđenim rokovima, potvrđuju i u rukovodstvu preduzeća. Kako navode, remonti su realizovani u skladu sa planiranom dinamikom i budžetima, a najveći dio posla obavili su zaposleni u službama mašinskog i elektroodržavanja. Zahvaljujući unaprijed planiranoj nabavci rezervnih dijelova i dobroj organizaciji, nije bilo nepredviđenih kvarova koji bi zahtijevali dodatna sredstva ili produžetak radova.

"Plan je bio da zamjenu tih generatorskih prekidača, gdje je projektna vrijednost preko 18 miliona. Preko 18 miliona finansiramo iz sopstvenih sredstava zbog svega ovog navedenog što smo govorili ranije. Od elektroprivrede smo dobili sugestiju da se traži partner, pored partnera koji će da obavi sav taj posao. Da se traži partner i u finansiranju takvog projekta. Tako da ja očekujem da, definitivno, do kraja sljedećeg mjeseca mi ćemo biti već u postupku javne nabavke. A već početkom sljedeće godine, da ćemo imati potpisan ugovor i značajno se ponovo spremati za period manjih voda, gdje ćemo moći jedan takav veliki poduhvat i da odradimo", rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE Višegrad.

Pored planiranih ulaganja u modernizaciju postojeće opreme, u HE Višegrad razmatraju i mogućnost proširenja proizvodnih kapaciteta izgradnjom četvrtog agregata. Ideja je da nova turbina bude prilagođena radu i pri manjim količinama vode, čime bi se omogućilo efikasnije korišćenje hidropotencijala u periodima nižih dotoka. Za realizaciju ovog projekta potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i obezbijediti finansijska sredstva, dok se istovremeno priprema i zamjena generatorskih prekidača, čija je projektna vrijednost veća od 18 miliona. Na taj način, nakon uspješno završenog godišnjeg remonta, u ovom preduzeću nastavljaju aktivnosti usmjerene na modernizaciju opreme i dugoročno unapređenje proizvodnje