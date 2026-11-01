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Semberski kupus dobar uprkos suši

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01.11.2026 19:37

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Купус
Foto: ATV

Dobar jesenji kupus na semberskim je njivama uprkos suši. Trebalo je mnogo uložiti, intenzivno navodnjavati, ali isplatilo se kažu proizvođači.

„Kupus je dao i prinos, a i lijepo je uspio, lijepa je glavica pričamo o ovom kupusu za kiseljenje, jesenjem kupusu, ali kako vidim i ovo što ima zimnica i poluzimnica i oni su dobro ponijeli pa smatram da će dobro biti i to. Otprilike 5-6 tona biće, pričam kod mene, ali gledam i u komšija ostalih. Uglavnom biće to tako“, rekao je Savo Jovanović, Donje Crnjelovo.

Na početku sezone vreća kupusa bila je 7 KM, sada je 12 KM. Uzrok tome je potražnja za dobrom i kvalitetnom glavicom. Proizvođači zadovoljno trljaju ruke. Pokriće proizvodnju, a nešto će i njima ostati,kažu.

„Ipak sam zadovoljan kakva je godina bila, ipak je dobro. Biće dosta i prinosa, kakva je godina sužna i to", rekao je Đojo Gligić, Donje Crnjelovo.

„Samo ulaganje sjemena, đubriva cijene su otišle gore, npr.sad krenemo đubrivo 137KM- 100 kg.Petnaestke, šesnaestke đubriva, znači mora se baciti 100 kg po dunumu. Da ne govorim prskanja, zalivanja, pogotovo na ovoj cijeni goriva koja je sada. Na ovoj cijeni opet hajde nešto i ima, ali kada gledamo cijelu godinu relativno su cijene bile loše drugih proizvoda tako da kada bi gledali samo kupus kao kulturu jesenju, on će imati dobru cijenu i može se zaraditi na njoj“, kaže Lazo Blagojević, Velika Obarska.

Za razliku od prethodne godine koja je za ovu kulturu u svakom smislu bila loša, kupus, a sa njim trud i nada preoravao, ove godine poljoprivrednici mogu da odahnu i da vrate uloženo i ponešto i zarade.

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kupus

kiseli kupus

Semberija

Jesen

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