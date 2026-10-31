U Bijeljini se teško diše

Nova sezona grijanja, stari problemi. U Bijeljini je već sada skoro nemoguće disati. Ekolozi godinama upozoravaju na ovaj problem, ali svijest ljudi se očigledno ne pomjera sa mrtve tačke.

„Udišemo to što udišemo, iz izduvnih gasova saobraćaja,iz grejnih tijela iz odžaka, sad je još dobro dok još ima vjetra pa se to još ne osjeća, kada se sve to spusti dole vidjećemo šta će biti, ponovo će biti ista priča kao i prošle zime, da se trujemo. U principu, nažalost je još uvijek većina ljudi, tj.naših sugrađana poprilično neosviješteno da svojim postupcima direktno utiču na zagađenje vazduha i životne sredine oko sebe“, rekla je predsjednik Udruženja „Eko put“, Snežana Jagodić Vujić.

Problem smoga u gradu je onaj o kome se samo priča, ali rješenja izostaju. Posljednje informacije o kvalitetu vazduha na sajtu Gradske uprave su od avgusta. Jutra I večeri u drugom po veličini gradu Srpske, skoro su nepodnošljiva od neprijatnih mirisa dima.

“To su alarmantni izuzetno podaci, koje jednostavno uzimamo zdravo za gotovo, a onda idemo kod doktora i onda svojoj djeci pa i sebi liječimo posljedicu, a ne uzrok..../Zakonski bi trebalo definisati da li je dozvoljeno grijanje na čvrsto gorivo odnosno ugalj u gradskim zonama.../Ono što bi mi trebalo da uradimo, to je da nađemo način da se ta izgradnja stambenih objekata ni u kom slučaju da nije dozvoljeno grijanje na čvrsto gorivo, nego na neke druge alternativne izvore energije i naravno i podrška i grada i države da se ljudima pomogne i olakša izbor načina grijanja u zimskim danima“, rekla je ekološki aktivista, Helena Stojić.

Kada bi svako učinio minimalan napor sigurno je da bi bilo od velike pomoći za sve, kažu ekolozi.

„Ako izduvni gasovi iz saobraćaja čine 50% aerozagađenja po urbanim sredinama, pa mislim da bar na taj saobraćaj možemo da utičemo. Ako ne možemo da utičemo na to da li ćemo kupiti ugalj ili pelet ili ne znam nešto od obnovljivih izvora energije, ili nešto što može da se postavi na krov, npr.solarni paneli i slične stvari“, rekla je Jagodić Vujić.

Zagađenje vazduha moglo bi se izbjeći, upozoravaju stručnjaci, prelaskom na alternativne izvore energije, kao što su gas i geotermalna voda, ali to u ovom trenutku ide sporo ili skoro nikako.