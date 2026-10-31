Šipovljanski vašar zadržao tradicionalni način trgovine i okupljanja

U Šipovu je danas održan tradicionalni šipovljanski /Lučindanski/ vašar, koji je i ove godine okupio veliki broj izlagača i posjetilaca.

Vašar se tradicionalno svake godine održava na praznik Svetog Luke i jedan je od najposjećenijih u regiji.

Za vašar u Šipovu je karakteristično da je u potpunosti zadržao autentičnost, odnosno tradicionalni način trgovine i okupljanja.

Prema okvirnim procjenama, ove godine robu i proizvode izložilo je više od 400 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i drugih područja.

Posjetioci su bili u prilici da pazare odjeću, obuću, razne vrste alata, narodne rukotvorine, voće, povrće, stoku i drugo.

Nezaobilazni su i štandovi sa hranom, gdje su u ponudi domaći proizvodi, ali i roštilj i pečenje.

Uz karakterističnu vašarsku atmosferu, primjetno je da je dosta ljudi došlo u želji da se prisjete i ožive sjećanja iz prošlih vremena, kada su ovakvi događaji bili prilika da se ljudi druže, upoznaju, sklapaju poslove, kao i prijateljstva.

Izlagači, od kojih su mnogi u Šipovo došli sinoć, ističu da ovdje dolaze godinama jer je vašar izuzetno posjećen.

Voćar Nikola Vujić iz Topole rekao je Srni da na vašar dolazi već 30 godina i da prodaje voće iz svojih voćnjaka, kao i povrće.

Danas su na štandu bile izložene jabuke, dok je kupus, kako je naglasio, prodao sinoć.

Svoj štand na vašaru imala je i kovačka radnja "Zonić" iz Mrkonjić Grada čiji vlasnici su naglasili da dolaze duže od 20 godina, te da su zadovoljni prodajom.

"Ovo je veliki vašar gdje izlažemo ono što proizvodimo u našoj kovačkoj radnji. Danas smo izložili uglavnom poljoprivredne alatke, sjekire, noževe, lance, potkovice, a tu su i čuvene kose `varcarke` koje su tražene u bilo koje doba godine", naveo je Zonić.

Duh tradicije i nekih prošlih vremena osjetio se danas na svakom koraku na prostranim Šipovačkim barama.