Šipovljanski vašar zadržao tradicionalni način trgovine i okupljanja

Autor:ATV redakcija
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U Šipovu je danas održan tradicionalni šipovljanski /Lučindanski/ vašar, koji je i ove godine okupio veliki broj izlagača i posjetilaca.
Vašar se tradicionalno svake godine održava na praznik Svetog Luke i jedan je od najposjećenijih u regiji.
Za vašar u Šipovu je karakteristično da je u potpunosti zadržao autentičnost, odnosno tradicionalni način trgovine i okupljanja.
Prema okvirnim procjenama, ove godine robu i proizvode izložilo je više od 400 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i drugih područja.
Posjetioci su bili u prilici da pazare odjeću, obuću, razne vrste alata, narodne rukotvorine, voće, povrće, stoku i drugo.
Nezaobilazni su i štandovi sa hranom, gdje su u ponudi domaći proizvodi, ali i roštilj i pečenje.
Uz karakterističnu vašarsku atmosferu, primjetno je da je dosta ljudi došlo u želji da se prisjete i ožive sjećanja iz prošlih vremena, kada su ovakvi događaji bili prilika da se ljudi druže, upoznaju, sklapaju poslove, kao i prijateljstva.
Izlagači, od kojih su mnogi u Šipovo došli sinoć, ističu da ovdje dolaze godinama jer je vašar izuzetno posjećen.
Voćar Nikola Vujić iz Topole rekao je Srni da na vašar dolazi već 30 godina i da prodaje voće iz svojih voćnjaka, kao i povrće.
Danas su na štandu bile izložene jabuke, dok je kupus, kako je naglasio, prodao sinoć.
Svoj štand na vašaru imala je i kovačka radnja "Zonić" iz Mrkonjić Grada čiji vlasnici su naglasili da dolaze duže od 20 godina, te da su zadovoljni prodajom.
"Ovo je veliki vašar gdje izlažemo ono što proizvodimo u našoj kovačkoj radnji. Danas smo izložili uglavnom poljoprivredne alatke, sjekire, noževe, lance, potkovice, a tu su i čuvene kose `varcarke` koje su tražene u bilo koje doba godine", naveo je Zonić.
Duh tradicije i nekih prošlih vremena osjetio se danas na svakom koraku na prostranim Šipovačkim barama.
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