U Gradišci u funkciji dva granična prelaza

U Gradišci je jutros u 8 časova ponovo otvoren granični prelaz u centru grada. Preko graničnog prelaza Gradiška - Stara Gradiška dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila.

Preko graničnog prelaza Gradiška - Stara Gradiška dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila.

AMIDžIĆ: DVA PRELAZA VAŽNA I ZA GRAĐANE I ZA PRIVREDU

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je jutros da je otvaranje graničnog prelaza Gradiška-Stara Gradiška između BiH i Hrvatske veoma važno za građane i za privredu jer će se manje čekati i biće brži protok robe budući da su tu dva granična prelaza.

"Sada imamo dva granična prelaza na području Gradiške što je izuzetno značajno. Za građane to znači da će manje čekati prilikom prelaska granice, jer će imati dva prelaza. Za privrednike to će značiti da će i prevoznici manje čekati", rekao je Amidžić novinarima u Gradišci na otvaranju graničnog prelaza.

On kaže da će protok robe i usluga biti brži, što je izuzetno.

"Problemi građana ne mogu samo da budu rješavani za izbore, nego moraju biti rješavani kontinuirano. Ovo je dobra stvar za sve ljude koji žive u Srpskoj i u Federaciji BiH, jer je riječ o graničnom prelazu za sve koji žive u BiH", dodao je Amidžić.

JANKOVIĆ: NOSIVOST NADVOŽNjAKA NA GRANIČNOM PRELAZU 20 TOGA

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da je nosivost nadvožnjaka na graničnom prelazu Gradiška-Stara Gradiška, između BiH i Hrvatske, ograničena na 20 tona.

"Prijedlog mjera bio je da se ograniči nosivost na 20 tona. Na osnovu toga, `Putevi Republike Srpske` izvršili su sanaciju kako bi sam nadvožnjak mogao da bude pušten u funkciju", rekao je novinarima Janković jutros u Gradišci na otvaranju graničnog prelaza.

On je naveo da je saobraćajnica široka od 4,5 do pet metra.

ADžIĆ: OLAKŠAN PROTOK LjUDI, ROBE I PRIVREDNIKA

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić zahvalio je nadležnim za sanaciji starog graničnog prelaza.

"Ovo će mnogo značiti za Republiku Srpsku i BiH. Ovim će biti olakšan protok ljudi, robe i privrednika. Veliki je dan za Gradišku, za Republiku Srpsku i za BiH", istakao je Adžić.