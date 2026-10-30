Danas se otvara stari granični prelaz u Gradišci

Autor:ATV redakcija
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U Gradišci, od danas, u funkciji dva granična prelaza.
Danas će biti otvoren i stari granični prelaz, preko kog će biti dozvoljen međunarodni promet putnika - putničkih motornih vozila, autobusa i praznih teretnih motornih vozila.
Na ovom graničnom prelazu neće biti dozvoljen promet komercijalnih roba.
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Očekuje se da će radom dva granična prelaza u Gradišci, saobraćaj biti rasterećen, a time i gužve manje.
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