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Danas se otvara stari granični prelaz u Gradišci

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30.10.2026 07:12

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Стари гранични прелаз Градишка
Foto: ATV

U Gradišci, od danas, u funkciji dva granična prelaza.

Danas će biti otvoren i stari granični prelaz, preko kog će biti dozvoljen međunarodni promet putnika - putničkih motornih vozila, autobusa i praznih teretnih motornih vozila.

Na ovom graničnom prelazu neće biti dozvoljen promet komercijalnih roba.

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Očekuje se da će radom dva granična prelaza u Gradišci, saobraćaj biti rasterećen, a time i gužve manje.

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Granični prelaz Gradiška

Granični prelaz

Gradiška

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