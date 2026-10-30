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"Grokice" stigle u Laktaše? Scene kao iz horor filma uplašile građane

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30.10.2026 07:53

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Лакташи грокице
Foto: Screenshot/Facebook

Misteriozne figure u crnim odorama, skrivenih lica i jezivog izgleda ponovo su prestravile javnost.

Nakon jezivih snimaka koji su kružili iz nekoliko gradova u Srbiji, ali i iz Banjaluke, isti uznemirujući prizor zabilježen je i u Laktašima, gdje su se maskirane figure u crnom pojavile na otvorenom.

Snimak koji se brzinom svjetlosti širi društvenim mrežama izazvao je pravu paniku i lavinu uznemirenih reakcija. Njihov morbidan izgled i jeziva pojava mnoge su podsjetili na najstrašnije scene iz horor filmova.

Crne odore, maske preko čitavog lica i zloslutno, tiho kretanje ulicama – detalji su koji su ponovo pokrenuli žučne rasprave i strah među građanima: ko su ove osobe i šta se zapravo krije iza njihovih jezivih javnih nastupa?

Pojedini korisnici mreža spekulišu da je riječ o bizarnom TikTok trendu grupe koja sebe naziva „Grokice“. Ipak, tačan identitet osoba sa snimka iz Laktaša, kao ni motiv njihovog zastrašujućeg pojavljivanja, zvanično i dalje nisu potvrđeni.

Ono što je počelo kao morbidan incident na ulicama, zahvaljujući društvenim mrežama postalo je tema broj jedan o kojoj se sa strahom raspravlja širom regiona

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Tagovi :

Laktaši

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